Wunderball – Saksan jalkapallon tarina: miksi Saksa aina voittaa?

Esa Mäkijärven tietokirja Wunderball – Saksan jalkapallon tarina on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Leikkimielisen määritelmän mukaan jalkapallo on peli, jossa ”22 miestä jahtaa palloa 90 minuuttia ja lopuksi Saksa aina voittaa.” Kirjailija ja jalkapallon rakastaja Esa Mäkijärvi pureutuu teoksessaan Wunderball – Saksan jalkapallon tarina pintaa syvemmälle asettaen Kuningaspelin avariin kulttuurisiin kehyksiin. Hän käsittelee kirjassa hävityn toisen maailmansodan raunioista nousseen Saksan taloudellista ja poliittista kehitystä pohtien samalla jalkapallon merkitystä tässä muutoksessa. Teoksessa käydään läpi jalkapallon historia Saksassa 1800-luvulta nykyaikaan. Kirja sisältää myös tiiviin tietopaketin Franz Beckenbauerin, Gerd Müllerin, Sepp Maierin, Lothar Matthäusin ja muiden legendaaristen pelaajien ikimuistoisimmista hetkistä kansallisilla ja kansainvälisillä pelikentillä.

Esa Mäkijärvi (s. 1984) on Helsingissä asuva kouvolalaislähtöinen kirjailija ja toimittaja. Häneltä on julkaistu romaaneja, tietokirjoja ja runokokoelmia. Jalkapallosta hän on kirjoittanut aiemmin teoksissaan Valkoinen baletti – kirjoituksia Real Madridista ja Pyhä peli – Italian jalkapallon tarina.

MÄKIJÄRVI, ESA : Wunderball – Saksan jalkapallon tarina

250 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523810938

Ilmestymisaika: Lokakuu 2022

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.