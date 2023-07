XLII Tankarin karikokous

Vuoden 2023 karikokouksen teemana on Merimaisemat. Aihetta käsitellään mm. Pohjanlahden merialueelle suunniteltujen merituulivoimaloiden näkökulmasta. Keskustelua aiheesta alustaa Tami Nordström, OX2-hankkeen edustaja. Karikokous alkaa klo 13.00 Cafe Tankarin terassilla. Alustuksen lisäksi kokouksessa käsitellään majakkasaaren hallintoon liittyviä kysymyksiä, Tankarin historiaprojektia sekä muita ajankohtaisia asioita.

Yleisölle on järjestetty kuljetus karikokoukseen m/s Jennyllä Kokkolan Meripuistosta (Meritie 7) sunnuntaina 30.7.2022 klo 10.00. Paluukuljetus Tankarista lähtee klo 15.00 ja on perillä mantereella noin klo 16.30. Ennen Karikokousta tapahtumavierailla on mahdollista nauttia Tankarin lohikeittolounas. Kutsuvieraille matka ja lounas ovat maksuttomia.

Tapahtumassa ja sen kuljetuksissa on säävaraus.