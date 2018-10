Y-Säätiö laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Y-Säätiö laskee liikkeeseen ensimmäisen 75 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan 4.10.2018. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja se erääntyy 4.10.2023. Lainalle maksetaan kiinteää 3,125 prosentin vuotuista korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä yli 25 sijoittajaa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen ei ole sallittua.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään muun muassa Y-Säätiö-konsernin uusien kiinteistöjen hankintaan, säännöissä määrätyn tarkoituksen mukaisten toimintojen toteuttamiseen ja toimintojen uudelleenrahoittamiseen.

”Olemme tyytyväisiä sijoittajien suureen kiinnostukseen ja luottamukseen Y-Säätiötä ja sen yhteiskunnallista tehtävää kohtaan”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Danske Bank A/S ja Svenska Handelsbanken AB (publ) toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Asianajotoimisto Borenius Oy toimi yhtiön juridisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Kari Komu, talousjohtaja, puh. +358 40 530 2671

Y-Säätiö

Y-Säätiö-konserni tarjoaa viihtyisiä ja kohtuuhintaisia asuntoja ympäri Suomen. Konserni omistaa yhteensä 16 834 vuokra-asuntoa yli 50 paikkakunnalla. Säätiön vuokra-asuntokantaan kuuluu sekä erityisryhmille tarkoitettuja asuntoja että tavanomaisia ARA-vuokra-asuntoja (Kiinteistö Oy M2-Kodit). Säätiön tavoitteena on omistaa 2020 loppuun mennessä vähintään 20 000 vuokra-asuntoa.

HUOMAUTUS:

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksessa eikä sen perusteella pyritä hankkimaan tai myymään Y-Säätiö sr:n (”Säätiö”) arvopapereita eikä sitä tule pitää Säätiön arvopapereiden hankkimista tai myymistä koskevana tarjouspyyntönä. Tämän tiedotteen sekä siihen liittyvien joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevien asiakirjojen välittäminen saattaa tietyillä lainkäyttöalueilla olla lain vastaista tai siihen saatetaan soveltaa lakiin perustuvia rajoituksia. Mihinkään toimiin ei ole ryhdytty joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai luokittelemiseksi eikä muutoin joukkovelkakirjalainaan liittyvän yleisöannin sallimiseksi millään lainkäyttöalueella. Joukkovelkakirjalainaan liittyvät tarjous- tai muut asiakirjat voidaan vastaanottaa ainoastaan soveltuvien poikkeusten tai rajoitusten mukaisesti. Tämän tiedotteen tai tarjous- tai muun asiakirjan mahdollisesti vastaanottaneen henkilön tulee ottaa selvää kaikista soveltuvista rajoituksista ja toimia niiden mukaisesti. Tätä tiedotetta tai tarjous- tai muita asiakirjoja ei saa välittää tai julkaista missään sellaisessa maassa tai millään sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tai jolla niiden välittäminen tai julkaiseminen rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä tai edellyttäisi muuhun kuin Suomen lainsäädäntöön perustuvia toimenpiteitä. Tätä tiedotetta tai tarjous- tai muita asiakirjoja ei erityisesti saa välittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, missä joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai siihen liittyviä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevia asiakirjoja tule toimittaa edellä mainituissa valtioissa asuville henkilöille. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Säätiön arvopapereita, kuten joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Säätiöllä tai pääjärjestäjillä tai niiden sidosyhtiöt tai edustajat eivät vastaa oikeudellisesti minkään henkilön tekemästä rikkomuksesta riippumatta siitä, onko kyseinen Säätiön arvopapereihin, mukaan lukien joukkovelkakirjalaina, sijoittamista tai niiden myyntiä harkitseva henkilö tietoinen rajoituksista vai ei. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään vuonna 1933 annetun Yhdysvaltain arvopaperilain (muutoksineen) (”Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti eikä minkään osavaltion arvopaperiviranomaisen alaisuuteen. Joukkovelkakirjalainaa ei voida tarjota, myydä, pantata tai muutoin suoraan tai epäsuorasti siirtää Yhdysvaltojen sisäisesti tai Yhdysvaltojen kansalaiselle tai tämän puolesta tai eduksi (siten kuin on määritetty Yhdysvaltojen arvopaperilain mukaisessa Regulation S -säännöksessä (”Regulation S -säännös”)) muutoin kuin Regulation S -säännöksessä määritellyn Yhdysvaltojen ulkopuolella tapahtuvan transaktion yhteydessä ja kyseisen säännöksen mukaisesti.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämän tiedotteen ja joukkovelkakirjalainaan liittyvien tarjousasiakirjojen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan a) henkilöille, joilla on rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (”Säädös”) 19(5) artiklassa tarkoitettua sijoitustoimintaan liittyvää ammatillista kokemusta, tai b) Säädöksen 49(2) artiklan (a)–(d) kohdissa tarkoitetuille korkean nettoarvon yhteisöille sekä muille Säädöksen 49(1) artiklassa tarkoitetuille henkilöille, joille tietoja voidaan lainmukaisesti välittää (jäljempänä yhdessä ”asianmukaiset henkilöt”). Ainoastaan asianmukaiset henkilöt voivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa harjoittaa tähän asiakirjaan liittyvää sijoitustoimintaa, ja muut kuin asianmukaiset henkilöt eivät saa ryhtyä toimenpiteisiin tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eivätkä luottaa tähän asiakirjaan tai sen sisältöön.