YA naturae -uutuusseerumi tuo tehokosteuttavan lisän kauneudenhoitorutiineihin

Tehokkaasti kosteuttava seerumi on YA naturae -luonnonkosmetiikkasarjan uusin tulokas. Erinomainen hinta-laatusuhde, kotimaisuus ja luonnolliset raaka-aineet ovat uutuusseerumin valtteja. Seerumi täydentää sarjan erikoishoitotuotteiden tuoteperhettä.

YA naturae -seerumissa on ihoa tehokkaasti kosteuttavia ja hoitavia ainesosia. Koko luonnonkosmetiikkasarja perustuu ihoa uudistavaan koivunmahlauutteeseen, joka on seerumissa saanut parikseen ihoa hellästi hoitavan pellavansiemenöljyn. Lisäksi tehoseerumi sisältää kosteuttavaa hyaluronihappoa sekä kimmoisuutta ja pehmeyttä lisäävää mustaherukansiemenöljyä. Tuote sopii kaikille ihotyypeille ja siinä on mieto kukkaistuoksu.



–Ihoa suojaavan ja kosteuttavan seerumin käyttö on hyvä aloittaa 25-vuotiaana, jolloin ensimmäisiä juonteita alkaa syntyä. YA naturae -seerumi on helposti imeytyvä, joten se on helppo yhdistää päivittäiseen kauneudenhoitorituaaliin. Seerumi levitetään puhdistetuille kasvoille ja kaulalle aamuin illoin, ennen päivä- tai yövoiteen levittämistä, Yliopiston Apteekin tuotepäällikkö Hanna Nikula neuvoo.



Ecocert cosmos organic -sertifioitu YA naturae -seerumi täydentää luonnonkosmetiikkasarjan erikoishoitotuotteita, joihin kuuluvat entuudestaan silmänympärysvoide, hoitoöljy ripsille ja hiuksille sekä kasvokuorinta ja -naamio. Uutuusseerumi on linjan 24. tuote ja uusia tuotteita on koko ajan kehitteillä.



Seerumi on saatavilla 5.10. Yliopiston Apteekeista, YA Ego -myymälöistä sekä verkosta ya.fi