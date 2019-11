YA naturae Kasvoöljy hurmaa hoitavuudellaan ja viettelee tuoksullaan

YA naturae on sertifioitu luonnonkosmetiikkasarja, johon kuuluu ihonhoitotuotteita kasvoille ja vartalolle. Tuotteet sisältävät kotimaisia raaka-aineita mm. ihoa uudistavaa koivumahlaa sekä mustaherukka- ja puolukansiemenöljyä. Kaikilla tuotteilla on ECOCERT- tai COSMOS -sertifikaatti ja ne sisältävät yli 10 % luomuainesosia. Tuotesarja valmistetaan Suomessa ja on saatavilla ainoastaan Yliopiston Apteekista.