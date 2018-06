YA-tuotesarjan viisi vahvaa melatoniinia saapuivat jouduttamaan unen tuloa

Yliopiston Apteekin oman YA-tuotesarjan melatoniinituoteperhe kasvaa peräti viidellä uudella tuotteella. Viisikon kaikissa tableteissa vahvuus on 1,9 mg ja niiden käyttötavat ovat monipuoliset. Valoisten öiden kauteen saapuneet uutuustuotteet vastaavat vahvojen melatoniinivalmisteiden kasvaneeseen kysyntään.

YA-tuotesarjassa on yli 100 koko perheen hyvinvointituotetta vitamiineista kosmetiikkaan.Nyt valikoima täydentyyodotetuilla ja entistä vahvemmilla 1,9 mg melatoniinivalmisteilla, jotka ovat saatavilla ilman reseptiä. Tuoteperheen uutuuksilla halutaan vastata muuttuneeseen kuluttajakysyntään.



– Kuluttajat suosivat entistä enemmän vahvoja melatoniineja, ja myös pitkävaikutteisten melatoniinien kysyntä on kasvanut, YA-tuotesarjan Brand Manager Iiris Räsänen kertoo.



YA Melatoniinit ovat Suomessa kehitettyjä ja valmistettuja, ja niiden annostelutavat ovat varsin monipuoliset. Nieltäviä perustabletteja on tuoteperheessä yksi 100 tabletin pakkauskoko, suussa hajoavaa vadelmanmakuista tablettia on kaksi pakkauskokoa, 30 ja 100 tabletin, samoin pitkävaikutteisia on kaksi 30 ja 100 tabletin pakkauskokoa.



YA Melatoniini lyhentää nukahtamisaikaa ja YA Pitkävaikutteinen Melatoniini puolestaan vapauttaa melatoniinia elimistöön useiden tuntien ajan ja jäljittelee näin elimistön omaa hormonieritystä. YA-melatoniinivalmisteet sopivat myös lievittämään aikaerorasitusta.



– Melatoniini on käpylisäkkeen tuottama, elimistössä luontaisesti esiintyvä hormoni, joka on yhteydessä vuorokausirytmin säätelyyn ja valo-pimeärytmiin. Näin kesällä moni kuitenkin kokee, että lisääntynyt valo vaikeuttaa unentuloa iltaisin ja aiheuttaa turhankin varhaista heräilyä aamuisin. Tähän pulmaan tarjoamme ratkaisuksi YA Melatoniinia, farmaseutin koulutuksen saanut Räsänen kertoo.

Uudet YA Melatoniinit saapuvat Yliopiston Apteekkeihin ja verkkoapteekkiin ya.fi 1.6.2018

YA Melatoniini 1,9mg

100 tablettia | Hinta 19,90



YA Melatoniini Vadelma 1,9mg

30 suussa hajoavaa tablettia | Hinta 8,90

100 suussa hajoavaa tablettia | Hinta 22,30

YA Pitkävaikutteinen Melatoniini 1,9mg

30 depottablettia | Hinta 8,90

100 depottablettia | Hinta 22,30

Tuotekuvat medioissa vapaasti julkaistaviksi:



