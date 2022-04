YAMK-tutkinto täyttää 20 vuotta – Diakista valmistunut 690 YAMK-tutkinnon suorittanutta 

Suoritettujen tutkintojen määrä on lähes kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana – myös Diakissa. Yliopistoissa suoritettuihin maisterin tutkintoihin suhteutettuna, useampi kuin joka viides Suomessa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto on jo YAMK-tutkinto.

Arene ja Diak: maisterin tutkintonimike selkiyttäisi tilanteen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene toteaa, että YAMK-tutkinnot tunnetaan työmarkkinoilla jo kohtalaisesi, mutta nimike aiheuttaa epäselvyyttä. Tilanne selkiytyisi ottamalla käyttöön maisterin tutkintonimike.

– Muissa Euroopan maissa ammattikorkeakoulujen ylemmät tutkinnot ovat jo nimeltäänkin maisterin tutkintoja ja suomalaisetkin tutkinnot ovat englanniksi master-tutkintoja. Maisterin tutkintonimike kertoisi selvästi, että kyseessä on yliopistojen maisterintutkintoon rinnastettava ylempi korkeakoulututkinto, kertoo Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen

Myös Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen pitää erontekoa YAMK- ja maisteritutkintojen välillä keinotekoisena.

– Jo nyt yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on yhteisiä koulutusohjelmia, joissa opiskelijat opiskelevat täysin samoja opintoja. Ammattikorkeakoulussa kirjoilla olevat saman ryhmän opiskelijat valmistuvat YAMK-nimikkeellä ja yliopistossa kirjoilla olevat maisterin tutkintonimikkeellä. Tämä ei ole johdonmukaista, Juntunen toteaa.

Yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen maisteri- ja YAMK-ryhmien välillä on paljon jo nyt. Diak ja Itä-Suomen yliopiston teologian osasto sopivat maaliskuussa yhteisistä diakonia-alan maisteritason opinnoista. Uuden maisteritason diakoniakoulutuksen opinnot alkavat vuoden 2023 elo-syyskuussa Diakissa ja Itä-Suomen yliopistossa.

– Ristiinopiskelun mahdollisuus vahvistaa molempien tutkintojen opiskelijoiden polkua: moniammatillinen yhteistyö rakentuu ja kehittyy osana opintoja. Tavoitteena on samalla silloittaa Bolognan sopimuksen mukaista opintojen polkua ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista kohti jatko-opintoja aina tohtorin tutkintoon saakka. Vastaavaa maisteritason diakoniakoulutusta ei suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa ole toistaiseksi ollut tarjolla, Juntunen kertoo.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen synnystä 20 vuotta

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot viettävät nyt myös juhlavuotta: YAMK-tutkintoja koskeva kokeilulaki tuli voimaan vuoden 2002 alussa. YAMK-tutkinnot vakinaistettiin vuonna 2005.

YAMK-tutkintoja ja niiden kehittämistä on alusta asti ohjannut ajatus työelämän kehittämisestä. Tutkinnon suorittaminen on edellyttänyt riittävää työkokemusta ja tutkinnon sisällöt sekä opinnäytetyö on suunniteltu erityisesti työelämässä tarvittavan osaamisen lisäämiseen ja kehittämiseen.

– YAMK-tutkinnot tuottavat vahvasti sitä osaamista, jota työelämä tarvitsee. Ammattikorkeakoulut ovat vastanneet työelämän osaamistarpeisiin ylemmillä tutkinnoilla. On tärkeää, että yhteiskunta ja työelämä tunnistaa nämä tutkinnot ja niiden suorittaneiden relevantin osaamisen, Juntunen sanoo.

Diakissa YAMK-tutkinnon on voinut opiskella vuodesta 2002, tosin vuoteen 2005 asti ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja kutsuttiin jatkotutkinnoiksi. Diakin ensimmäinen varsinainen YAMK-tutkinto alkoi Helsingin-kampuksella vuonna 2005.