Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tehtaiden kipsin läjitysaluetta saa laajentaa, mutta ei korottaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan kipsin läjitysalueen laajennukselle ja uudelle kiertovesialtaalle. Läjitysaluetta saa laajentaa hieman yli viisi hehtaaria. Uusi kiertovesiallas korvaa nyt käytössä olevan altaan, joka poistuu käytöstä laajennuksen yhteydessä. Lupaa kipsin läjitysalueen korottamiselle ei myönnetty.

Kipsin läjitysalueen laajentaminen edellyttää, että uuden kiertovesialtaan rakentamisen lisäksi tehdään muutoksia ojajärjestelyihin ja suotovesien johtamiseen kiertovesialtaisiin. Aluehallintovirasto hyväksyi kiertovesialtaan KVA13 sijoittamisen hakemuksen mukaiseen paikkaan. Hajupäästöjen arvioidaan olevan pieniä ja hajuhaitat ovat epätodennäköisiä, koska kiertovesialtaaseen johdetaan vain kylmiä valumavesiä.

Kipsin läjitysalueen korottamiselle ei myönnetty lupaa

Kipsin läjitysalueen korotus olisi edellyttänyt poikkeusta kaatopaikka-asetuksen vaatimuksista. Hakemuksen mukaan korotus olisi tehty kipsin läjitysalueen vanhoihin osiin, joilla ei ole kaatopaikka-asetuksen mukaisia pohjarakenteita. Poikkeamista rakennevaatimuksista ei voitu myöntää, kun otetaan huomioon pohjaveden tarkkailutiedot ja varovaisuusperiaate.



Yara Suomi Oy:n tulee selvittää kipsin läjitysalueen ja kiertovesialtaiden vaikutuksia pohjaveteen ja Sulkavanjärveen. Suojapumppauksia on myös tarvittaessa lisättävä.

Muutoksia lupamääräyksiin ja vakuuksiin

Lupamääräyksiä on muutettu niin, että ne ovat ajan tasalla toiminnassa tapahtuvien muutosten kanssa. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi Yara Suomi Oy:n tulee muun muassa tiivistää vanhojen kiertovesialtaiden pohjarakenteita. Kuuslahden happitilanteen parantamiseksi on tehostettava kemiallisen puhdistamon toimintaa ja ammoniumtypen kuormitukselle on määrätty sitova päästöraja-arvo.

Aluehallintovirasto on muuttanut vakuuksia, jotka on määrätty kipsialueen, pasutteen ja asbestijätteen kaatopaikkojen sulkemisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Vakuuksien yhteissumma on muutoksen jälkeen noin 36 milj. euroa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on aiemmin myöntänyt luvan Yara Suomi Oy:lle kaivoksen avaamiseen ja siihen liittyvän toiminnan olennaisen muuttamiseen. Kyseinen lupapäätös nro 74/2021 (ISAVI/1499/2019) on julkaistu 22.6.2021.

Lupapäätökset ovat nähtävissä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa. Yara Suomi Oy:n uusi lupapäätös löytyy helposti, kun hakukenttään kirjoittaa asian diaarinumeron ISAVI/10287/2019.

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.



Lisätietoja

Itä-Suomen aluehallintovirasto

johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867

ympäristöylitarkastaja Päivi Määttä, p. 0295 016 929

etunimi.sukunimi@avi.fi

Yara Suomi Oy

tehtaanjohtaja Mika Perälä, p. 050 386 0640

mika.perala@yara.com