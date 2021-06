Yepzon Oy:n hallitus on nimittänyt Vesa Marttisen yhtiön toimitusjohtajaksi 10.8.2021 alkaen

Yepzon on helppokäyttöisten paikannus ja sensoridatapalvelujen kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö on aloittanut toimintansa 2013 ja se työllistää 6 henkilöä vakituisesti Suomessa ja n. 100 tuotekehittäjää ja muuta asiantuntijaa alihankkijayrityksissä. Yepzonin kansainvälinen, mutta pääasiallisesti suomalainen omistajuus jakautuu eri aloilla toimivien yksityissijoittajien kesken. Yhtiön pääkonttori on Tampereeella, Suomessa. Yepzon Ltd. on Yepzon Oy:n omistama tytäryhtiö UK:ssa. Yepzon Inc. on Yepzonin enemmistöomistama myyntiyhtiö Yhdysvalloissa ja sen toinen omistaja on Global Expansion Solutions. Yepzon Enterprises India Pvt. Ltd on yhteisyritys intialaisen VVDN Technologiesin kanssa Delhissä.www.yepzon.com