Yepzon vahvistaa asemiaan teollisuudessa sijoittamalla Fideraan

Yepzon Oy kehittää helppokäyttöisiä mobiilipohjaisia paikannuspalveluita. Vuonna 2013 toimintansa aloittanut yhtiö työllistää suoraan 8 työntekijää ja noin 100 tuotekehittäjää alihankkijayrityksissä. Yepzonin globaali, mutta pääosin suomalainen omistus jakautuu eri aloilla vaikuttaville yksityissijoittajille. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Tampereella. Lontooseen rekisteröity Yepzon Ltd. on Yepzon Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Yhdysvaltojen Nevadaan rekisteröity Yepzon Inc. on yhteisyritys Global Expansion Solutionsin kanssa. Yepzon Enterprises India Pvt. Ltd on Yepzon Oy:n yhteisyritys Intian Delhissä yhteisomistuksessa VVDN Technologiesin kanssa. www.yepzon.com

Fidera Oy kehittää automaattisia seurannan ja valvonnan järjestelmiä asiakkaiden päivittäisen toiminnan ja turvallisuuden parantamiseksi. Fidera on perustettu vuoden 2013 lopussa ja on ennen rahoituskierrosta kokonaan yrityksen avainhenkilöiden omistama. Fideran päätoimipiste sijaitsee Turussa, jonka lisäksi osa tuotekehityksestä ja myynti hoidetaan Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevan toimipisteen kautta. www.fidera.fi