YH Kodit Oy rakennuttaa rivitaloja Kaarinaan Piispanristiin

YH Kodit panostaa Ara-rahoitteiseen asuntotuotantoon 7.11.2018 13:59:20 EET | Tiedote

Vuonna 2016 YH Kodit-konserni asetti viiden vuoden tavoitteekseen rakentaa 2 500 asuntoa Tampereen ja Turun seuduille. Tavoite tullaan ylittämään reippaasti, sillä pelkästään Ara-rahoitteisia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on jo nyt valmistunut tai valmistuu yli 1 000 kappaletta vuosien 2017-2019 aikana. Lisää vuokra-asuntoja on myös suunnitteilla, joiden on arvioitu valmistuvan vuosien 2020-2021 aikana.