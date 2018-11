YH Kodit panostaa Ara-rahoitteiseen asuntotuotantoon

Vuonna 2016 YH Kodit-konserni asetti viiden vuoden tavoitteekseen rakentaa 2 500 asuntoa Tampereen ja Turun seuduille. Tavoite tullaan ylittämään reippaasti, sillä pelkästään Ara-rahoitteisia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on jo nyt valmistunut tai valmistuu yli 1 000 kappaletta vuosien 2017-2019 aikana. Lisää vuokra-asuntoja on myös suunnitteilla, joiden on arvioitu valmistuvan vuosien 2020-2021 aikana.

Turun Skanssiin valmistui syksyllä 2018 ikääntyville suunniteltuja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

”Keskitymme strategiamme mukaisesti Ara-rahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamiseen ja omistamiseen. Nyt käynnissä olevan hyvän rakennusvaiheen on mahdollistanut vanhemman asuntokantamme siirtyminen uudelle omistajalle, mikä vapautti varoja uusien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen.” kertoo Janne Tuominen, YH Kotien toimitusjohtaja. ”Saamme kiittää myös kaupunkeja ja kuntia hyvistä Ara-hintaisista tonteista ja erityisesti Tampereen kaupunkia, joka on lisännyt Ara-hintaisten tonttien määrää. Lisääkin Ara-rahoitteisia asuntoja tekisimme, mikäli tontteja olisi tarjolla.” jatkaa Janne Tuominen, YH Kotien toimitusjohtaja. Suurin osa valmistuneista ja rakenteilla olevista vuokra-asunnoista on uusilla asuinalueilla, joissa YH Kodit on ollut ensimmäisten joukossa tuomassa uusia asukkaita. Turun Skanssiin valmistuu YH Kotien rakennuttamana lähes 200 vuokra-asuntoa, Lempäälän uudistuvaan keskustaan valmistui ensimmäisenä asuinrakennus ja Turun Linnanfältin uuteen puukerrostalokortteliin valmistuu piakkoin YH Kotien ensimmäinen puukerrostalo. ”Uusien asuinalueiden lisäksi meiltä on valmistunut tai valmistuu uusia kerrostaloja Tampereella Vuorekseen, Lentävänniemeen ja Tesomalle. Suunnittelupöydällä on myös vuokra-asuntojen rakentamisesta Haukiluomaan ja lisähankkeita Vuorekseen” kertoo YH Kotien rakennuttajajohtaja Petro Saraste. ”Lähikunnista Nokialla ja Kangasalla työmaat ovat myös täydessä vauhdissa.” jatkaa Saraste. ”Turussa Ara-rahoitteisia vuokra-asuntoja on rakenteilla Skanssin ja Linnanfältin lisäksi Suikkilaan ja Runosmäkeen. Suunnitteilla on myös uusien vuokra-asuntojen rakentamisesta lähikuntiin, joissa hankkeita käynnistyy vuosien 2019-2020 aikana.” kertoo Mikko Lipponen, YH Kotien Turun aluejohtaja.

