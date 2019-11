YH Kodit rakennuttaa kaksi kerrostaloa Nokialle

Nokian Viikin alueelle valmistuu helmikuussa 2020 kaksi kerrostaloa YH Kodeille vuokra-asunnoiksi. Edelliset YH Kodeilta Nokialle valmistuneet vuokra-asunnot ovat olleet ikäihmisille suunnattuja.

”Vuokra-asumisen suosio jatkaa kasvuaan myös Tampereen lähikunnissa.” kertoo Janne Tuominen, YH Kodit Oy:n toimitusjohtaja. ”Uusista vuokra-asunnoista on ollut kysyntää jo pitkään erityisesti Nokian suunnalla ja viimein pääsemmekin vastaamaan kysyntään.” jatkaa Tuominen. ”Ympäryskunnissa on edelleen vetovoimaa ja uusia asukkaita olisi tulossa, mikäli asuntojakin olisi tarjolla. Meillä onkin aktiivinen haku uusien kerrostalotonttien suhteen, sillä tavoitteenamme on tehdä jatkossakin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Tampereelle ja lähikuntiin.”

”Nokian Viikin alue on historiallista kartanon aluetta, jonka juuret ulottuvat keskiajalle asti. Nykyään alueella on kartanon ja peltojen lisäksi viihtyisää omakoti- ja rivitaloaluetta. Rinteeseen valmistuvista kerrostaloista on upeat näköalat ympäröivään maalaismaisemaan.” kertoo Petro Saraste, YH Kodit Oy:n rakennuttajajohtaja. ”Kahteen kerrostaloon valmistuu yhteensä 88 vuokra-asuntoa, joiden koot vaihtelevat 28,5 neliön yksiöistä 60,5 neliön kolmioihin.” Saraste jatkaa. ”Asunnot tulevat haettavaksi alkuvuodesta 2020. Voit ilmoittautua ennakkokiinnostuneeksi vuokraus.tampere@yhkodit.fi”.

YH Kodeilta valmistuu Tampereen seudulle vuoden 2019 aikana 230 vuokra-asuntoa. Yksi kerrostaloista valmistuu loppuvuodesta Kangasalle ja neljä muuta ovat valmistuneet Tampereelle. Lisäksi vuoden 2020 aikana valmistuu Nokian talojen lisäksi kolme kerrostaloa Tampereelle, mikä tarkoittaa 270 uutta vuokra-asuntoa.