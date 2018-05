YH Kodit rakennuttaa Kangasalan keskustaan uusia vuokra-asuntoja

Kangasalan keskusta kokee muodonmuutosta tulevina vuosina. Yksi näistä muutoksista tulee olemaan vanhan linja-autoaseman purkaminen ja tilalle tulevat uudet rakennukset. Yksi näistä rakennuksista tulee olemaan YH Kotien vuokrakerrostalo.

”Kangasalan keskustan kehittämistä kaupunkimaisempaan suuntaan on jo pitkään suunniteltu. Nyt päästään viimein toden teolla hommiin, kun saimme sovittua kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentamisesta vanhan linja-autoaseman kortteliin” kertoo Petro Saraste, YH Kotien rakennuttajapäällikkö.

Linja-autoaseman purkaminen on jo täydessä vauhdissa ja tuleva kerrostalo valmistuu aivan liikenneympyrän viereen. Tulevaan kuusikerroksiseen kerrostaloon on suunnitteilla 86 vuokra-asuntoa, joiden on arvioitu valmistuvan loppuvuodesta 2019.

”YH Kodeilla on Kangasalla lähes 300 asuntoa ja viimeisimmät asunnot valmistuivat vuonna 2012. Kangasalan kaupunki on panostanut keskustan kehittämiseen, mikä on edesauttanut sitä, että saamme vihdoin myös kohtuuhintaista vuokra-asumista Kangasalan keskustaan.” toteaa Janne Tuominen, YH Kotien toimitusjohtaja.