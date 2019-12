YH KODIT VALVOO KIINTEISTÖJENSÄ HUOLTOA UUDELLA TAVALLA - Hyvä huolto tuo palkkion, huono sanktion

Tampereella ja Turussa toimiva YH Kodit on nostanut taloyhtiöiden huollon uudelle tasolle. Yritys on kehittänyt järjestelmän, joka parantaa taloyhtiöiden huollon laatua ja tasaisuutta. Järjestelmä perustuu jokaisessa taloyhtiössä neljä kertaa vuodessa tehtäviin kierroksiin, joissa pureudutaan käytännön tasolla huollon onnistumisiin ja parannettaviin kohtiin. Kierrosten tulosten perusteella hyvin toiminut huolto saa ylimääräisen palkkion, ja huonosta laadusta sanktioidaan.

Toimiva kiinteistöhuolto on yksi tärkeimmistä taloyhtiön arvon säilymiseen sekä asukkaiden arjen sujumiseen vaikuttava tekijä. Se on myös merkittävä kustannuserä.

– Tavoitteenamme on pitää huolta taloistamme ja saada asukkaiden arki toimimaan vaivattomasti. Kiinteistönpidon kustannukset, johon myös huolto kuuluu, muodostavat runsaan kolmanneksen koko taloyhtiön kuluista. Se on huomattava summa, jota on hoidettava ammattimaisesti, kertoo YH Kodit Oy:n toimitusjohtaja Janne Tuominen.

LYHTY-kierrokset tehdään neljä kertaa vuodessa

LYHTY on YH Kodit Oy:n kehittämä taloyhtiöiden huollon laadunvalvontajärjestelmä. LYHTY perustuu kolmen kuukauden jaksoissa tehtäviin kierroksiin, joissa tärkeimmät taloyhtiön huoltoon liittyvät asiat käydään läpi.

– Kierroksen aikana YH Kotien edustaja, yleensä isännöitsijä tai tekninen asiantuntija, käy taloyhtiössä ja tarkastaa etukäteen laadittujen kysymysten avulla, miten huolto on suoriutunut sopimuksessa mainituista tehtävistä. Kysymykset liittyvät käsillä olevaan vuodenaikaan sekä muihin huoltosopimuksen mukaisiin tehtäviin, kertoo kiinteistöliiketoimintajohtaja Riitta Järvenpää YH Kodeista.

Talvella tarkastetaan esimerkiksi lumityöt ja liukkauden torjunta ja keväällä talven aikana tulleiden hiekoitushiekkojen ja roskien poisto. Kesällä tarkastuslistalla on nurmikoiden leikkuu ja syksyllä lehtien poisto. Kysymyspatteristossa käydään läpi myös muun muassa kiinteistön yleinen siisteys, jätepisteen kunto ja ilmoitustaulun ajantasaisuus.

Osa kierroksista tehdään etukäteen ilmoittamatta, ja osassa mukana on huoltomiehen lisäksi huollon esimies. LYHTY-kierroksella tarkastetaan sopimuksen mukaisesti sekä taloyhtiön ulkoalueet että yhteiset sisätilat.

– Myös turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Tarkastamme esimerkiksi, että teknisissä tiloissa tai kellarikäytävillä ei ole ylimääräistä tavaraa heikentämässä paloturvallisuutta.

Palkkiot ja sanktiot toiminnan mukaan

Jokaisen LYHTY-kierroksen jälkeen huollon suoriutuminen pisteytetään. Mikäli pisteytys on vuoden aikana yli tavoitetason, huolto saa ylimääräisen palkkion. Mikäli taas pisteytys jää alle tavoitetason, tulee huollolle sanktiota eli käytännössä lasku tekemättömistä töistä kauden jälkeen. Pisteytys on porrastettu.

–Palkkiot maksetaan huoltoyhtiölle, mutta sopimuksessa edellytetään, että taloyhtiötä hoitava huoltomies saa siitä oman osansa. Meillä on hyvät huoltoyhtiöt ja ammattitaitoisia huoltomiehiä, jotka pitävät kunnia-asianaan sitä, että kierroksista jää mahdollisimman vähän huomautettavaa, Järvenpää iloitsee.

Tavoitteena tasainen laatu

LYHTY-kierroksilla varmistetaan, että huollon laatu pysyy sopimuksen mukaisena ja tasaisena. Huoltomies ja -yhtiö saavat jokaisen kierroksen jälkeen palautetta onnistumisesta ja huomautettavista asioista.

– LYHTY-kierrosten tavoitteena on myös ohjata huoltomiestä ja hänen esimiestään. Esimies saa kierroksilla arvokasta tietoa huollon toiminnasta. Jos kierroksella havaitaan puute, jota ei ole hoidettu sopimuksen mukaisesti, siitä otetaan kuva, joka kirjataan sanallisen selityksen kanssa työmääräyksenä järjestelmäämme, kertoo Järvenpää.

Järjestelmä vaatii sitoutumista myös tilaajalta

YH Kodit ovat kehittäneet huollon laadunvalvontajärjestelmää jo pitkään. Koekäyttöön järjestelmä otettiin keväällä 2018, ja toimintaa testattiin vuoden ajan. Yritys kilpailutti huoltotoiminnan keväällä 2019, ja LYHTY-toiminta pääsi käyntiin tämän vuoden toukokuussa.

Kierrosten tekeminen vaatii sitoutumista myös YH Kodeilta, joka hoitaa 230 taloyhtiökohdetta Tampereen ja Turun alueilla. Järjestelmää myös kehitetään koko ajan. Tavoitteena on vuoden 2020 aikana lisätä myös teknisten laitteiden ja siivouksen tason tarkastusta.