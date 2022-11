Yhä useammassa lapsiperheessä joudutaan tinkimään arjen perusasioista – Hyvä Joulumieli -keräys tuo jouluaterian vähävaraiseen kotiin

Vähävaraisten lapsiperheiden määrä on kasvanut Suomessa nopeaa tahtia. Keskeisimpänä syynä on alkuvuodesta kiihtynyt asumisen ja ruuan kustannusten nousu, jonka myötä köyhyys koskettaa jo noin 30 000 uutta lasta.

Kaikkiaan noin 129 000 lasta ja nuorta joutuu päivittäin elämään minimibudjetilla. Niissä perheissä, joissa kaikki tulot on käytettävä välttämättömiin kuluihin, kasvavat menot aiheuttavat pulaa perusasioista: riittävästä ja monipuolisesta ruuasta, vaatteista ja kaikkien perheenjäsenten tarpeisiin riittävästä asumisesta.

– Punaisen Ristin ruoka-avun asiakasmäärä kasvoi jo koronaepidemian käynnistyessä, ja nyt hintojen noustessa ruokaa hakevien määrä on lisääntynyt entisestään. Kohtaamillamme perheillä on suuri huoli epävarmasta tulevaisuudesta, ja turvattomuuden tunne on yleistä. Jonoissa näkyy myös nuoria hakemassa ruokaa perheelleen. Näin ei pitäisi olla, vaan jokaiselle lapselle on pystyttävä takaamaan turvallinen lapsuus ja nuoruus, sanoo Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta.

Köyhyyden välillisiä vaikutuksia, kuten yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden kokemuksia, on odotettavissa yhä useampaan perheeseen. Vähävaraisuuden vaikutukset lapsen elämään voivat näkyä vasta kuukausien ja vuosien kuluttua, sillä lapsuuden köyhyyskokemukset vaikuttavat myös itsenäistyvän nuoren terveyteen, opintopolkuun ja mahdollisuuksiin löytää paikkansa työelämässä.

Perheet tarvitsevat taloudellisen tuen lisäksi palveluita

Lapsiperheille on suunnattu korotuksia sosiaaliturvaetuuksiin. Niiden rinnalle tarvitaan pitkäjänteistä panostusta perheiden palveluihin: varhaisen tuen palveluihin, mielenterveyspalveluihin ja lastensuojeluun. Vähävaraisuuden lisääntyessä palvelujen asiakkaiksi tulee kokonaan uusia perheitä.

– Pikkulapsiperheessä paras apu on lähellä ja konkreettista. Vanhemmat kaipaavat tukea, joka annetaan heidän tarpeistaan lähtöisin: heille sopivana aikana ja heille sopivassa paikassa. Osalle nuorista avunhakemisen kynnys on liian korkea ja siksi palvelujen saavutettavuuteen on panostettava. Erityisesti mielenterveyttä tuetaan parhaiten tukemalla myös niitä yhteisöjä, joissa lapset ja nuoret elävät arkeaan, Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelinten ja digitaalisten palvelujen päällikkö Tatjana Pajamäki toteaa.

Lisäksi lapsiperheiden perusturva on korotettava sille tasolle, että perheiden ei tarvitsisi tukeutua säännöllisesti toimeentulotukeen tai ruoka-apuun. Mitä harvempiin tukimuotoihin perheen on tukeuduttava, sitä enemmän vanhemmille jää voimia keskittyä perheen kannalta tärkeimpiin asioihin: päivittäisen arjen sujumiseen, lasten hyvinvoinnin tukemiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Hyvä joulumieli -keräys voi pelastaa vähävaraisen perheen joulun

Joulu tuo moneen vähävaraiseen perheeseen huolia, sillä joulun tunnelmaa tuovien jouluruokien ja lahjojen hankkiminen on monelle vanhemmalle mahdotonta.

Hyvä Joulumieli -keräyksen tavoitteena on kerätä tänä vuonna 1,5 miljoonaa euroa ja ilahduttaa 21 000 kotimaan vähävaraista lapsiperhettä 70 euron ruokalahjakortilla. Keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhteistyössä Ylen kanssa. Keräyksen kumppaneina toimivat K-ruokakaupat, Lidl ja S-ryhmän ruokakaupat.

Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto tekevät apua tarvitsevien perheiden löytämiseksi yhteistyötä paikallisten neuvoloiden, diakoniatyön ja sosiaalitoimen kanssa. Lahjakortti on nimensä mukaisesti lahja, eli sitä ei voi hakea.

Hyvä Joulumieli -kampanja käynnistyy 17.11. ja se jatkuu jouluaattoon asti. Keräys järjestetään nyt 26. kerran, ja vuosien varrella vähävaraisille lapsiperheille on jaettu yhteensä 337 500 lahjakorttia.

Lahjoittaa voi monin eri tavoin:

Verkkosivuilla osoitteessa https://hyvajoulumieli.fi/

MobilePaylla numeroon 66020

Hyvä Joulumieli -keräyksen tilille: IBAN FI33 5780 4120 0801 60. Viite: 5429

Soittamalla keräyspuhelimeen 0600 16555 (10,01 e + pvm/mpm)

Lähettämällä tekstiviestin:

o Lahjoita 10 € lähettämällä viesti HJM10 numeroon 16499

o Lahjoita 20 € lähettämällä viesti HJM20 numeroon 16499

o Lahjoita 30 € lähettämällä viesti HJM30 numeroon 16499

Lisätietoja:

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta, Suomen Punainen Risti, maaret.alaranta@punainenristi.fi, p. 040 358 3257

Päällikkö (auttavat puhelimet ja digitaaliset palvelut) Tatjana Pajamäki, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, tatjana.pajamaki@mll.fi, p. 050 562 4299

Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, Suomen Punainen Risti, sari.hakkinen@punainenristi.fi, p. 040 664 3236



