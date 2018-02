Yhä useampi ensikertalainen luovutti verta viime vuonna (aluetiedote, vko 7/2018)

TIEDOTE 5.2.2018 Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 7 (12.–16.2.) Lista tilaisuuksista löytyy tämän tiedotteen lopusta, Veripalvelun ajankohtaisaiheen jälkeen. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi.

Veripalvelu tarvitsee jatkuvasti uusia verenluovuttajia turvatakseen verivalmisteiden tasaisen riittävyyden sairaaloissa nyt ja tulevaisuudessa. Viime vuonna noin 20 000 ensikertalaista rohkaistui tulemaan verenluovutukseen.

Vajaat 4 prosenttia luovutusikäisistä suomalaisista käy säännöllisesti tai satunnaisemmin luovuttamassa verta. Vuonna 2017 noin 117 000 suomalaista luovutti verta yhteensä hieman yli 200 000 kertaa. Valtaosa käy luovuttamassa verta kerran tai kaksi vuodessa.

Uusia luovuttajia kaivataan koko ajan lisää, erityisesti siksi, että O negatiivisen ns. ”hätäveren” tasainen saanti olisi turvattuna myös jatkossa. Vaikka punasoluvalmisteiden käyttö sairaaloissa on jo pitkään ollut laskusuunnassa, hätäveren suhteellinen käyttö on kasvanut. Myös kaikkia muita veriryhmiä tarvitaan, sillä verta toimitetaan sairaaloihin aina kysynnän mukaan – mitä yleisempi veriryhmä luovuttajalla on, sen todennäköisemmin sellainen löytyy myös potilaalta.

Omaa veriryhmää ei tarvitse tietää

Tullakseen luovuttamaan verta ensimmäistä kertaa ei kuitenkaan tarvitse tietää omaa veriryhmää tai muita veriarvoja. Ennen luovutusta hoitaja mittaa aina hemoglobiinin, ja oman veriryhmän saa tietoonsa noin viikon kuluessa luovutuksen jälkeen.

Eniten uusia luovuttajia on alle 25-vuotiaissa, mutta kaikissa ikäryhmissä löytyy ensikertalaisia. Verenluovutuksen voi aloittaa 59-vuotiaaksi asti.

Tyypillinen verenluovuttaja on tällä hetkellä 51–65-vuotias nainen, mutta tässä ikäluokassa myös miehet ovat ahkeria luovuttajia. Toinen aktiivisuudellaan erottuva ryhmä ovat nuoret 18–25-vuotiaat naiset, kunnes he tulevat perheenperustamisikään ja monella tulee taukoja raskauksien ja imetyksen vuoksi.

Verenluovutus on nykyään mahdollista 70-vuotiaaksi asti, jos luovuttaa vähintään joka toinen vuosi. Yli 65-vuotiaita kävi viime vuonna luovuttamassa lähes 5300, mikä on enemmän kuin koskaan sen jälkeen, kun yläikärajaa neljä vuotta sitten nostettiin.



Lisätietoja:

Satu Pastila, verenluovutuksen johtaja, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, p. 029 300 1760

Iira Hartikainen, tiedottaja, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, p. 029 300 1042

VERENLUOVUTUSTILAISUUDET 12.-16.2.2018



MAANANTAI 12.2

klo 13.00-18.00 PORVOO, Suomalainen seurakuntakoti, Lundinkatu 5, 06100 Porvoo

klo 13.00-17.00 KEMI, seurakuntakeskus, Kirkkopuistokatu 11, 94100 Kemi

klo 13.00-17.30 LAIHIA, nuorisoseurantalo, Alkiontie 6, 66400 Laihia

klo 14.00-18.00 JÄMSÄ, seurakuntakeskus, Koskentie 30 C, 42100 Jämsä



TIISTAI 13.2.

klo 13.00-18.00 EURA, seurakuntakeskus, Sorkkistentie 3, 27510 Eura

klo 13.00-17.00 OULAINEN, Terveysalan Oulaisten yksikkö, Kuntotie 2, 86300 Oulainen

klo 13.30-18.00 LOPPI, kunnantalo, Yhdystie 5, 12700 Loppi

klo 15.00-19.00 NURMIJÄRVI, seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi



KESKIVIIKKO 14.2.

klo 13.00-18.00 MIKKELI, Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Sointukatu 1, 2. krs, 50100 Mikkeli

klo 13.00-18.00 KARHULA, Seuratalo Sampo, Sampokuja 6, 48600 Kotka

klo 13.00-18.00 SALO, VPK:n talo, Asemakatu 3, 24100 Salo

klo 14.00-18.00 TERVAKOSKI, seurakuntakeskus, Kirkkotie 1, 12400 Tervakoski

TORSTAI 15.2.

klo 13.00-17.00 SAARIJÄRVI, seurakuntakeskus, Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi

klo 13.00-18.00 LOIMAA, Heimolinna, Väinämöisenkatu 2, 32200 Loimaa

klo 13.00-17.30 KRISTIINANKAUPUNKI, suomenkielinen seurakunta, Parmaninkatu 4, 64100 Kristiinankaupunki

klo 14.00-18.00 NOKIA, Kerhola, Souranderintie 13, 37100 Nokia

klo 14.00-19.00 SIPOO, seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

PERJANTAI 16.2.

klo 12.00-17.00 RAUMA, Poselli, Nortamonkatu 12, 26100 Rauma

klo 13.00-18.00 LOHJA, Työväentalo, Kalevankatu 1, 08100 Lohja

klo 14.00-18.00 MÄNTTÄ, seurakuntatalo, Kirkkokatu 6, 35800 Mänttä

klo 14.00-17.30 ÄHTÄVÄ, Seurantalo Esse Gården, Nådjärvvägen 4, 68820 Ähtävä



Kuka voi luovuttaa?

Suurin osa suomalaisista voi luovuttaa verta. Yleisimmin käytetyt lääkkeet kuten verenpaine-, kolesteroli- ja lievät masennuslääkkeet eivät lääkkeinä estä verenluovutusta. Verenluovuttajan tulee olla terve, 18–70-vuotias ja painaa vähintään 50 kiloa. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias. 66 vuotta täyttänyt henkilö voi luovuttaa verta, jos edellisestä verenluovutuksesta on alle kaksi vuotta. Miehet voivat luovuttaa verta 61 ja naiset 91 vuorokauden välein.

Hemoglobiiniarvo mitataan aina ennen luovutusta ja sen tulee olla miehillä vähintään 135 g/l ja naisilla 125 g/l. Verenluovuttajan tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

Vuosittain arviolta 50 000 potilasta saa Suomessa hoitoa verivalmisteilla. Verivalmisteita tarvitaan muun muassa leikkaus- ja syöpäpotilaiden hoidossa, onnettomuuksien uhreille sekä keskosvauvoille.



Veripalvelutoimistot: Espoo Kauppakeskus Iso Omena, Suomenlahdentie 1, p. 029 300 1040 • Helsinki Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, p. 029 300 1030 • Helsinki Kivihaka, Kivihaantie 7, p. 029 300 1020 • Jyväskylä Kalevankatu 8, p. 029 300 1220 • Kuopio Sektori, Puijonkatu 23, p. 029 300 1170 • Lahti Trio, Kauppakatu 10, p. 029 300 1240 • Oulu Isokatu 32 C, p. 029 300 1110 • Seinäjoki Kauppakatu 26, p. 029 300 1190 • Tampere Rautatienkatu 21 B, p. 029 300 1130 • Turku Yliopistonkatu 16 C, p. 029 300 1140