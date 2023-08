Yhä useampi mies käy kosmetiikkaostoksilla – miehille suunnattujen anti-age tuotteiden kysyntä kasvussa

Sokoksen ja Sokos Emotionin kauneuden valikoimapäällikkö Minna Baskin mukaan erityisesti tuoksuihin ja kasvojen ihonhoitoon panostaminen on tällä hetkellä keskeinen miehiä ostoksille houkutteleva tekijä. Ostokäyttäytymisessä on tapahtumassa miesten osalta muutosta aikaisempaan ja miesten osuus kosmetiikkaosaston asiakkaina on kasvussa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna nuoret miehet käyvät nykyään kosmetiikkaostoksilla usein myös yhdessä ja ovat kokeilunhaluisimpia esimerkiksi tuoksuhankinnoissaan. Yli 45-vuotiaat miehet ovat puolestaan jatkuvasti kasvava kohderyhmä, jonka myötä myös anti-age-tuotteet ovat alkaneet trendata miesten ihonhoidossa.

– Miesten kiinnostus kosmetiikkaan näkyy myymäläkäynteihin tulleen rohkeuden lisäksi myös myynnissä. Kategorioista erityisesti tuoksut, kasvojen hoitotuotteet ja deodorantit ovat tänä vuonna kasvaneet myynnillisesti eniten. Tunnistetussa ihonhoitotrendissä yksittäisistä tuotteista erilaiset seerumit ja anti-age-voiteet päätyvät yhä useammin miesten ostoskoreihin, sillä ulkonäkö ja hoidettu iho mielletään usein yhtä tärkeäksi kuin terveelliset elämäntavat ja kuntoilu, kertoo Bask.

Kasvava tietoisuus terveydestä ja hyvinvoinnista on lisännyt miesten kiinnostusta itsestä huolehtimiseen ja tarjolla onkin entistä enemmän miehille sopivia tuotteita ja palveluita. Miehet hakevat ratkaisua erityisesti ihonhoito -ongelmiinsa tai oikean tuoksun valinnassa.

– Sukupuolten väliset raja-aidat meikkituotteiden markkinoinnissa ovat yleisestikin hälvenneet kosmetiikkabrändeillä. Esimerkiksi meille tänä vuonna myyntiin tulleen suositun Rihannan luoman meikkimerkki Fenty Beautyn kantavana ajatuksena on, että se on luotu kaikille sukupuolesta, ihonväristä tai iästä riippumatta. Miesten suhtautuminen meikkituotteisiin on muuttunut ja tällä hetkellä halutaan ehostautua käyttämällä esimerkiksi peitevoidetta tai kulmia muotoilevia tuotteita. Miehet kysyvät vinkkejä juuri luonnolliseen ulkonäköön eli meikkaamisen ei tarvitse olla näkyvää, lisää Bask.

Yleisimpiä miesten hankkimia kosmetiikkatuotteita ovat kulmatuotteet, huultenhoitotuotteet ja peitetuotteet, kuten peitepuikot ja meikkivoiteet. Miehet haluavat myös ilmaista itseään panostamalla tuoksuihin, joissa korostuvat tällä hetkellä kukkien ja metsän sävyt sekä modernien tuoksujen kontrastit. Syksyn uutuustuoksuissa onkin aistittavissa bergamontia, appelsiinin- ja patsulinkukkaa, setripuuta sekä vetiver-ruohoa.

Tämän syksyn uutena trendinä partavärit

Aiemmin koetun partabuumin myötä myös parranhoidollisissa tuotteissa ollaan kokeilunhaluisempia. Miehet alkavat harmaantua ensimmäisenä kasvo- ja ohimokarvoista, ja tänä syksynä trendinä tuleekin näkymään partavärien käyttö. Värjäys tuo partaan volyymia ja tekee siitä selvemmin erottuvan. Partavärit sopivat hyvin myös nuoremmille miehille, joilla partaan kaivataan usein lisää tuuheutta.

On ollut ilahduttavaa nähdä, että partavärien kysyntä on kasvanut Suomessa ja miehet ovat ylipäätään yhä enenevässä määrin kiinnostuneita ja uskaltavat rohkeammin kokeilla ja ostaa heille suunnattua kosmetiikkaa. Partakarva on harvoin luonnostaan tasaisen värinen, joten kotioloissa vain viiden minuutin värjäämisellä haetaan siihen nyt syvyyttä ja näyttävyyttä, kertoo Sokos hankinnassa miesten ihon- ja parranhoidon tuotteista vastaava hankintapäällikkö Jenni Hietaranta.

Asiantuntijan ehostautumisvinkit syksyyn miehelle:

1. Puhdista oikeilla tuotteilla

Kasvojen peseminen vartalo- ja käsisaippualla tai shampoolla ei kannata, sillä ne ovat kovia ja kuivattavia myös miesten kasvojen herkälle iholle. Kasvoille tarkoitetut puhdistusaineet poistavat lian iholta perusteellisemmin, raikastavat ja jättävät sen myös pehmeäksi. Esimerkiksi Biotherm Aquapower Cleanser on kosteuttava puhdistusvoide miehille, joka sopii päivittäiseen käyttöön kaikille ihotyypeille. Ovh: 32,00€

2. Kosteuta helposti suihkeella

Ihon kosteuttaminen on osa yhä useamman miehen tärkeää ihonhoitorutiinia. Erittäin helposti ja tahmaamatta kosteutusta saa suihkauttamalla aamuisin ihosuihketta kasvoille, joka saa olon tuntumaan raikkaaksi koko päivän. Esimerkiksi Dick Johnsonin uusi hyaluronihappoa sisältävä God Spray –ihosuihke kosteuttaa, rauhoittaa ja vähentää turvotusta. Ovh: 19,90€

3. Hyödynnä meikkiä luonnollisesti

Peitepuikko on helppo tapa piilottaa epäpuhtaudet ja tasoittaa esimerkiksi aknearpia. Omaa ihonväriä mukailevalla sävyllä saa kasvoille luonnollisen ja tasaisen lopputuloksen ilman, että ihon tarvitsee näyttää meikatulta. Esimerkiksi juuri miehen iholle kehitetystä peitepuikosta Shiseido Men Targeted Pencil Concealerista löytyy kolme eri sävyä 8 tunnin pitävyydellä. Ovh: 42,80€

4. Korosta partaa ja viiksiä

Parta- ja viiksiväri tuuheuttaa ja piilottaa mahdolliset harmaat karvat helposti ja nopeasti. Värin vaikutuksesta parrasta saa myös pehmeämmän tuntuisen ja yleisilmeestä raikkaamman. Esimerkiksi kolmessa sävyssä saatava Just For Men parta- ja viiksiväri on helppo levittää harjan avulla ja vaikutus näkyy jo viidessä minuutissa. Ovh: 13,50€