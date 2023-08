Yhä useampi päiväkoti rakennetaan hirrestä terveellisen sisäilman takia – hirsirakennus on myös edullinen ja nopea pystyttää

Evijärven uusi hirsinen päiväkoti valmistui 31.7. ja vastaanotti uudet käyttäjänsä viikon päästä valmistumisesta. 34-paikkaisen päiväkodin on rakentanut hirsikodeistaan tunnettu Finnlamelli, jonka liiketoiminnasta kasvava osuus on julkisrakennuksia. Hirsirakennus on sisäilmaltaan terveellinen, nopea pystyttää ja edullinen.