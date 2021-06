Yhä useampi suomalainen kannattaa työperäistä maahanmuuttoa

Jaa

Suomalaisista 48 prosenttia arvioi, että maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 34 prosenttia on toista mieltä.

Suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon on muuttunut viime vuosina selkeästi suopeammaksi ja vuodesta 1998 asenteissa on tapahtunut 29 prosenttiyksikön muutos maahanmuuton sallivaan suuntaan.

”Kyseessä on iso muutos, sillä perinteisesti asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat olleet Suomessa nihkeät. Erityisesti työperäisen maahanmuuton arvioidaan tuovan Suomeen hyödyllisiä vaikutteita. Tällä on iso merkitys, sillä Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa niin hyvinvointivaltion rahoittamiseksi, väestörakenteen korjaamiseksi kuin koronapandemian jälkeen laajenevan työvoimapulan paikkaamiseksikin”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, joka on kirjoittanut EVA Arvion Tervetuloa töihin.

Arvo- ja asennetutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista maahanmuuttoon useilla eri kysymyksillä. Asenteet ovat kautta linjan muuttuneet maahanmuutolle suopeammiksi. Naiset suhtautuvat maahanmuuttoon miehiä myönteisimmin. Ikäryhmistä myönteisimmin maahanmuuttoon suhtautuvat 18–25-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Vihreiden, RKP:n ja vasemmistoliiton kannattajat suhtautuvat maahanmuuttoon pääosin myönteisesti, perussuomalaisten, Liike Nytin ja kristillisdemokraattien äänestäjät enimmäkseen kielteisesti. Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n kannattajien maahanmuuttokannat osuvat näiden kantojen välimaastoon.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

