Yhdeksän uutta akatemian tutkimushanketta Jyväskylän yliopistoon

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen yhdeksälle Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeelle, yhteensä liki neljä miljoona euroa. Projektit toteutetaan ajalla 1.9.2019–31.8.2023. Kieli-ja viestintätieteet nappasivat neljä hanketta, kasvatustieteet ja psykologia, molemmat kaksi ja liikuntatieteisiin tuli myös uusi hanke.

Tieteellisen laadun ohella toimikunta priorisoi erityisesti sellaisia hankkeita, joissa laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Pääpaino on väitöksen jälkeisen tutkijanuran edistämisessä.

Myönnetyt akatemiahankkeet:

Apulaisprofessori Sigurd D`hondt, soveltava kielitiede, Kansainvälisen rikoslain uudelleenmäärittely: Oikeussalissa toteutettu etnografia oikeussalikäytänteistä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. (480 000 euroa). Hankkeessa tutkitaan Haagin kansainvälisen tuomioistuimen toimintaan globaalissa toimintaympäristössä kohdistuvia haasteita.

Tutkimusjohtaja Katja Kokko, liikuntatieteellinen tiedekunta: Elämänkaaren aikana muotoutuvat yksilölliset kehityspolut elämänsiirtymiin 60-vuotiaana: kehityspsykologinen tutkimus (TRAILS) (477 745 euroa). Hankkeessa tarkastellaan mielen hyvinvointia ennakoivia tekijöitä ja mekanismeja noin 60-vuoden iässä alkavan myöhäisen aikuisiän vaiheessa. Kohteena ovat sekä ikävaiheeseen liittyvät siirtymien ja yhteiskunnallisten vaatimusten rooli näissä yhteyksissä.

Yliopistonlehtori Mikko Kuronen, kieli- ja viestintätieteiden laitos: Digitaalinen apuväline suullisen kielitaidon harjoitteluun ja arviointiin / Konsortio: DigiTala (272 339 euroa). DigiTala-hanke toteutetaan yhdessä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Hanke lisää tasa-arvoisia kieltenopiskelumahdollisuuksia kehittämällä ja tutkimalla teknistä apuvälinettä puhumisen harjoitteluun ja arviointiin. Ensimmäinen sovellusalue on puhumisen osakoe suomalaiseen ylioppilastutkintoon.

Professori Esa Lehtinen, kieli- ja viestintätieteiden laitos: Johtamiskäytänteiden uudistaminen digitaalisten alustojen välityksellä: Vuorovaikutuksen näkökulma (480 000 euroa). Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan digitaalisten alustojen roolia osana johtamiskäytänteiden kehittämistä ja uudistamista vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkasteltavan kontekstina on digitaalista teknologiaa hyödyntävä konsultointi.

Professori Anna Rönkä, kasvatustieteiden laitos: Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa. CopaGloba (285 696 euroa). Poikkitieteinen konsortiotutkimus toteutetaan yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Se tarkastelee yhteisvanhemmuutta perheen muodostamisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon avaintekijänä siirtymässä vanhemmuuteen. Tutkimus syventää ymmärrystä ammattilaisten ja vertaisten roolista yhteisvanhemmuuden rakentumisesta.

Apulaisprofessori Noona Kiuru, psykologian laitos: Nuorten hyvinvoinnin tukeminen teknologiapohjaisten psykologisten interventioiden avulla (480 000 euroa). Miten tukea nuorten mielenterveyttä mahdollisimman tehokkaasti? Projektissa sovelletaan tekoälyn menetelmien avulla mahdollisuuksia tarjota yksilöllistä tukea suurelle ryhmälle nuoria.

Akatemiatutkija Miriam Nokia, psykologian laitos: Aivojen ja kehon synkronia oppimisen optimoimisen työkaluna (475 904 euroa). Aivorytmit tahdistavat tiedonkäsittelyä ja ovat yhteydessä kehon rytmeihin, kuten sykkeeseen ja hengitykseen. Tutkimuksessa selvitetään, miten tämä aivojen ja kehon synkronia säätelee hermostollista muovautuvuutta.

Apulaisprofessori Niina Rutanen, kasvatustieteiden laitos: JY TRACE – Lasten sosio-spatiaaliset suhteet ja eletyt kokemukset varhaiskasvatuksen siirtymissä (477 256 euroa) Hanke keskittyy lasten erilaisiin siirtymiin varhaiskasvatuksen aikana Suomessa. Tutkimuksen aikana kerättävää aineistoa käytetään myös kansainväliseen projektiin, jossa tutkitaan lasten siirtymiä seitsemässä eri maassa.

Professori Minna Suni, kieli- ja viestintätieteiden laitos: Työelämässä tarvittavien toisen kielen resurssien rakentuminen (480 000 euroa). Riittämätöntä suomen kielen taitoa pidetään yleisesti maahanmuuttajien työllistymisen keskeisimpänä esteenä. Etnografisella otteella toteutettavassa hankkeessa tarkastellaan sitä, miten maahanmuuttajien suomen kielen hallinta kehittyy meneillään olevissa uusimuotoisissa koulutuksissa. Tulokset auttavat esimerkiksi työelämälähtöisen kielipedagogiikan kehittämisessä.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen kaikkiaan 73 akatemiahankkeelle, joissa on yhteensä 81 osahanketta. Näiden päätösten yhteisarvo on noin 35 miljoonaa euroa. Akatemiahanke on toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen varmistamiseksi.

