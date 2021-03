Yhden Vanhemman Perheiden Liitto järjestää runsaasti asiantuntija-chatteja keväällä 2021

Liitto tarjoaa kaksi Leija-verkkoryhmää yksin odottajille, kaksi Hyvä Ero -verkkokurssia sekä Teams-, Zoom- ja Jitsi-pohjaisista vertaisryhmistä suljettuihin "24/7" keskustelupalstoihin. Lisäksi on ero-isien Teams-ryhmä ja nuorten eropajatoimintaa. Älä ole yksin, vaan tule mukaan vertaisryhmiin.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on viimeisen vuoden ajan mukauttanut alueellisia toimintojaan poikkeusaikoihin soveltuviksi valtakunnallisiksi toiminnoiksi. Liiton työntekijävetoiset, kaikille yhden vanhemman perheille suunnatut viikoittaiset, avoimet iltachatit ovat ehtineet jo vuoden ikäisiksi. Lisäksi liiton vakiintuneet valtakunnalliset toimintamuodot; yksinodottavien Leija-verkkoryhmiä ja Hyvä Ero -verkkokursseja on järjestetty poikkeusvuonna kutakin kaksi kertaa vuodessa. Uusia toimintamuotoja on kehitetty eri kohderyhmille Teams-, Zoom- ja Jitsi-pohjaisista vertaisryhmistä suljettuihin "24/7" keskustelupalstoihin sekä Tukinetin tai Hyvä Kysymys -alustaa hyödyntäviin chatteihin.

Keväällä 2021 tarjoamme 6.4. alkavan, 5-viikkoisen verkkoryhmän yksin odottaville Tukinetin alustalla. Lisäksi jatkamme jo vakiintuneen tiistai-illan (21-22.30) hengähdyshetken tarjoamisen vertaischatin muodossa kaikille totaaliyksinhuoltajille.

Syksyllä 2020 teetimme kyselyn yhden vanhemman perheiden vanhemmille chattien teematoiveista, joiden perusteella olemme rakentaneet tämän kevään ammatillisesti ohjattujen chattien kokonaisuuden vastaamaan vanhempien tarpeita. Kevään ohjelmassa jatkavat chattien lisäksi valtakunnallinen Ero-isien oma Teams-ryhmä, jonka lisäksi liiton VeNyvä-toiminta järjestää toimintaa nuorille, mm. kesän erotyöpajat liveryhminä tai poikkeusolojen jatkuessa viime vuoden tapaan verkkoryhminä. VeNyvän koordinoimaa Mahis- ja Do it -toimintaa järjestävät myös paikallisyhdistyksemme; kysy lisää liitosta.