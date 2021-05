Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry valitsi varapuheenjohtajaksi Riikka Kähkösen

https://www.yvpl.fi

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on 45-vuotias lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on yhden vanhemman pereheiden hyvä elämä. YK:n lapsen oikeuksien sopimus luo puitteet ja osittain myös tavoitteet toiminnalle. Liitto pitää tärkeänä lapsiköyhyyden poistamista, Lapsen huolto- ja tapaamiskiistan käsittelyn lapsiystävällisyyttä, lapsen vuoroasumisen mahdollistamista myös pienituloisille vanhemmille sekä järjestötyön ja julkisen sektorin välisen yhteistyön vahvistamista. Liitto järjestää vertaistukea yhden vanahemman perheille. Korona-aikan vertaistuki on pääasiassa verkossa.