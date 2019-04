Yhden vanhemman perheiden vaalipanelistit palauttaisivat päivähoito-oikeuden kokopäiväiseksi

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on 44-vuotias lastensuojelujärjestö, joka tekee vaikuttamista ja tukitoimintaa. Liitto on ajanut lapsen elatustuen ja elatusavun suuruuden arvioinnin. Liitto on työskennellyt vanhempien eron jälkeisen yhteistyön esteiden poistamisen puolesta. Viime aikoina liitto on nostanut esiin lapsiperheiden pienituloisuutta. Liitolla on 70 vertaisryhmää eri puolella Suomea. Aluetoimistot ovat Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä.