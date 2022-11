Yhdistetyn maailmancup käynnistyy – S-Pankki mukana kannustamassa

S-Pankki kannustaa viikonloppuna Rukalla kisaavia suomalaisia yhdistetyn urheilijoita huippusuorituksiin. S-Pankki on yhdistetyn maajoukkueen virallinen yhteistyökumppani kattaen miesten ja naisten A-maajoukkueet sekä nuorten maajoukkueen. Rukalla kisataan myös maastohiihdon ja mäkihypyn maailmancupia.

“Kauden 2022–2023 maailmancupin edetessä jännitämme ja kannustamme yhdessä muiden suomalaisten tapaan yhdistetyn urheilijoiden menestystä. Tsempataan yhdessä suomalaiset voittoon!” S-Pankin vt. toimitusjohtaja Hanna Porkka sanoo.

S-Pankki tukee myös Hiihtoliiton Lumilajit Liikuttavat -tuoteperhettä, jonka kärkituote Lasten Lumipäivät liikuttaa innostavasti ja uusin tavoin lapsia, perheitä ja opettajia. Kansainvälistäkin tunnustusta saanut lasten liikuttamisohjelma kiertää vuosittain noin 30 paikkakuntaa Suomessa, tavoitteenaan tervehenkisen liikuntapohjan rakentaminen varhaisessa iässä taustaan katsomatta.

Yhteistyö Hiihtoliiton kanssa rakentuu laajaan, arvopohjaiseen yhteistyöhön, jossa keskiössä on lasten ja nuorten liikkumisen mahdollistaminen tulevaisuudesta vastuuta kantaen. Yhteistyön painopisteet tukevat Hiihtoliiton strategiaa, jossa huippu-urheilun ohella korostuu sosiaalisen vastuun kanto kansanterveyttä edistämällä.

“S-Pankki olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tarvitaan oman talouden hallinnan lisäksi muutakin. Siksi on tärkeä huolehtia omasta ja läheisten terveydestä, jossa merkittävä tekijä on säännöllinen liikunta. Meillä Suomessa on upeat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa neljänä eri vuodenaikana, ja näin talven kynnyksellä toivotan kaikille riemukkaita hetkiä lumilajien parissa”, Porkka sanoo.