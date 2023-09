Yhteishaku päättyi: Laureaan hakeneita kiinnosti turvallisuus ja rikosseuraamusala 

Lähes kaikkien Laureassa opiskelevien kenialaisten jatko turvattu 25.8.2023 10:26:50 EEST | Uutinen

Uudellamaalla toimivassa Laurea-ammattikorkeakoulussa vuonna 2022 aloittaneiden kenialaisopiskelijoiden maksuongelmien syitä on selvitetty kevättalvesta 2023 lähtien. Tutkinto-opintoja on keväällä suorittanut yli 90 kenialaisopiskelijaa. Heistä 60 haluaa ja voi jatkaa opintojaan Laureassa maksujärjestelyn turvin ja 31 on siirtymässä oppisopimuskoulutukseen toisen asteen oppilaitoksiin. Vain kahden opiskelijan opinto-oikeus päättyy. Laurea haluaa varmistaa jatkossa, ettei vastaavia epäselvyyksiä jatkossa ilmene ja on tehnyt parannuksia tilauskoulutusprosessiin. Tilauskoulutus tulee jatkumaan, sillä se on keskeinen osa korkeakoulun yhteiskunnallista tehtävää sekä osa Laurean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittua tahtotilaa.