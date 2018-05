Yhteisöllinen kortteli ja taide yhdistää Helsingin Kalasataman uudessa rakennushankkeessa

Helsingin Kalasatamassa aloitetaan kesäkuun alussa yhteisprojektina kolmen vuokratalon rakentaminen. Kahdeksankerroksisten kerrostalojen rakennuttajina ovat NAL-asunnot Oy, Setlementtiasunnot Oy ja taiteilijoiden perustama Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy. Ars Longan senioritaloon valmistuu 56 vuokrahuoneistoa seniori-ikäisille muotoilijoille, kuvataiteilijoille ja kirjailijoille. Setlementtiasunnoille valmistuu 81 asuntoa opiskelijoille ja NAL-asuntojen rakennuksessa on 77 asuntoa. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelijana on palkittu arkkitehtitoimisto Hannunkari-Mäkipaja.

Kolmen talon yhteisrakennuttamisen tuloksena tuleville asukkaille tarjotaan kohtuuhintaisia vuokrahuoneistoja ja laajat yhteiset tilat kaikkien kolmen talon asukkaiden käyttöön. Talojen yhteistilat mahdollistavat monipuolista yhteisöllistä tekemistä ja harrastamista. Tarjolla on myös erilaisia työskentely- ja näyttelytiloja asukkaille. Toteuttajien tavoitteena on eri sukupolvien yhteinen arkinen asuminen ja kohtaaminen myös taiteen keinoin.



Talot rakennetaan kaupungin vuokratontille Hermannin rantatien ja Tukkutorinkujan kulmaan ja talojen rakentaminen alkaa kesäkuun alkupuolella. Talojen on määrä valmistua vuoden 2020 alussa. Urakoitsijana toimii Jatke Uusimaa Oy. Vuokra-asuntojen hausta ja hakumenettelystä tiedotetaan vuoden 2019 aikana.



Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy:n osakkaita ovat Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö sr, Ornamon senioritaloyhdistys ry, Suomen Kirjailijaliitto ry sekä Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys KUVASTO ry.



Setlementtiasunnot Oy on Suomen Setlementtiliiton ja Kalliolan Setlementin vuonna 2000 perustama yhteisöjen rakentaja ja ARA-asuntotuottaja. Setlementtiasunnoilla on kahdeksassa kaupungissa 24 taloa, joissa on n. 1700 kotia. Yhtiö kuuluu yhteiskunnallisten yritysten etujärjestöön, Arvoliittoon. Setlementtiasunnot Oy:n visiona on olla yhteiskunnallisesti vaikuttavien yhteisöllisten monisukupolvikorttelien kansainvälinen edelläkävijä.



NAL-asunnot Oy on yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, joka rakennuttaa ja vuokraa nuorisoasuntoja 18-29-vuotiaille työssäkäyville, työelämään hakeutuville ja itsenäistyville nuorille. Omistajana ja taustayhteisönä toimii valtakunnallinen nuorisoasumisen etujärjestö Nuorisoasuntoliitto ry.