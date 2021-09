Yhteisöllinen teatteriproduktio Entäs nyt Maunula? käsittelee rosoisen kaupunginosan stigmoja ja muutosta viihtyisäksi ja turvalliseksi kotiseuduksi

Jaa

Entäs nyt Maunula? -näytelmä käsittelee kaupunginosan historiaa ja sen identiteetin ja keskeisten merkitysten muotoutumista. Se tuo esiin asukkaiden yhteisöllisyyden sekä ottaa myös kantaa yhteisön varjopuoliin: yksinäisyyteen, ristiriitoihin ja eriarvoisuuteen. Näytelmä saa ensi-iltansa Maunula-talossa 1.10.2021.

Näytelmällä halutaan tulkita uudelleen vanhaa mielikuvaa Maunulasta sekä voimistaa maunulalaisten tietoisuutta omasta alueestaan viihtyisänä ja turvallisena kotiseutuna, jonka tulevaisuuteen asukkaat voivat vaikuttaa. Maunula on 7400 asukkaan kaupunginosa, joka on rosoinen mutta myös suvaitsevainen, moniarvoinen ja yhteisöllinen. Medioiden välittämää Maunulan julkista kuvaa ovat leimanneet huumeongelmat ja Maunulan muumion tapaus. Maunulan muutosta ja stigmoja on tarvetta käsitellä yhteisössä. Tähän osallistava taide tarjoaa keinoja.

Entäs nyt Maunula? on näytelmä, albumi kotikaupunginosastamme, sen historiasta, kipupisteistä. Esiin nousevat tavalliset ihmiset historian saatossa Jöns Månssonin syntymästä aina tähän päivään.

Näyttämölle tuodaan Saunabaarin saunojat yleislakon tuoksinassa, paljon puhuttanut ruusupuisto ja maankuulu muumio. Näytelmä ei saarnaa tai moralisoi, vaan ottaa etäisyyttä historiaan ja katsoo kotiseutua 2020-luvun maunulalaisen näkökulmasta. Luvassa on huumoria, rempseää otetta ja yllättäviä käänteitä, jossa kyyneleet valuvat ja nauru raikuu yleisössä. Näyttämöllä nähdään mahtavia maunulalaisia, jotka heittäytyvät rohkeasti Maunulan asukkaiden saappaisiin.

Lisää voimaa esitykseen tuo Sibelius-Akatemian emeritusprofessori Heikki Laitinen runokuoron ohjaajana ja koreografi Vera Nevanlinna. Produktiossa käytetään Waltari-yhtyeen perustajajäsen Kärtsy Hatakan musiikkia.

Työryhmä:

Käsikirjoitus: Jouko Jauhiainen, Jyrki Kallius ja työryhmä

Ohjaus ja dramatisointi: Jyrki Kallius.

Näyttelijät:

Heikki Sorsa, Riitta Kaukonen, Olavi Anttila, Niina Kukkola, Tarmo Sorsa, Jukka Jalkanen, Sami Tuominiemi

Kuoron- ja laulujen ohjaus: Heikki Laitinen

Tuotanto: Maria Junno, Maunula-talo ja Tapani Kontiala, Maunula-Seura

Assistentti: Virpi Räty

Ääni ja valot: Lauri Kalo, Maunula-talo

Yhteistyössä: Maunula-Seura ry ja Maunula-talo

Kieli: suomi

Kesto: 1,5 h

Esitykset:

Pe 1.10. klo 19 (ensi-ilta)

La 2.10. klo 19

Su 3.10. klo 14

Pe 8.10. klo 19

La 9.10. klo 14

Tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen. Paikan katsomosta voi varata sähköisellä lomakkeella tapahtuman verkkosivuilta, Facebook-tapahtumasta tai sähköpostitse Eija Törmäseltä, eija.tormanen@hel.fi.

Entäs nyt Maunula? -esityksestä koostetaan Maunula-talon aulagalleriaan valokuvanäyttely, joka on esillä 28.9.–16.10.2021.

Maunula-talo

Metsäpurontie 4, Helsinki

www.maunulatalo.fi

