Yhteistyökokous lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn varmistamiseksi Kuopiossa - aluehallintovirasto jatkaa valvontaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti 6.9.2021 yhteistyökokouksen, jossa käsiteltiin Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin järjestämien lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tilannetta. Lapset joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä Kuopion kaupungin lasten ja nuorten mielenterveysyksikössä tällä hetkellä noin puoli vuotta ja nuoret 10 kuukautta. Terveydenhuoltolain mukaan hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Valvonta-asia vireille joulukuussa 2020

Kuopion kaupungin lasten ja nuorten mielenterveysyksikön hoitoon pääsyä koskeva valvonta-asia on tullut aluehallintovirastossa vireille joulukuussa 2020 yksikön työntekijöiden tekemällä epäkohtailmoituksella. Aluehallintovirastossa on vireillä valvonta-asiana myös sairaanhoitopiirin järjestämään lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoitoon pääsy.

Yhteistyön tavoitteena toiminnallinen kokonaisuus

"Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on velvollinen yhteistyössä perusterveydenhuollosta vastaavan kunnan kanssa suunnittelemaan ja kehittämään erikoissairaanhoitoa siten, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Myös mielenterveyslaki edellyttää, että yhteistyössä on huolehdittava siitä, että mielenterveyspalveluista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus.", korostaa aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteistyössä parannettavaa

Yhteistyössä Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on ollut merkittäviä ongelmia. Kaupunki on tuonut esille jännitteitä koskien vuonna 2013 sovittua työnjakoa. Sairaanhoitopiiri ohjaa kaupungin näkemyksen mukaan vaikeahoitoisia potilaita kaupungin yksikköön, jonka toiminta tukkeutuu. Sairaanhoitopiirin näkökulmasta kaupungin perhekeskustoiminta käynnistettiin vuoden 2021 alusta ilman sovittua yhteistä suunnittelua. Sairaanhoitopiirin mukaan esim. lastenpsykiatrian tarkemmasta hoidon porrastuksesta sopiminen on vaikeaa, koska kaupungin perustason palvelurakenteet ovat puutteelliset, ja kaupungin perheneuvola- ja lasten mielenterveyspalvelut ovat olleet jo pitkään alimitoitetut suhteessa väestömäärään sekä palvelujen tarpeeseen. Yhteistyön puutetta kuvaa, että kaupunki ei neuvotellut omaan lasten ja nuorten mielenterveysyksikköönsä asettamistaan pitkistä lähetesuluista sairaanhoitopiirin kanssa, vaikka ohjeisti samalla lähettämään kaikki erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa vaativat potilaat oman yksikön sijasta suoraan Kysin lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloille.

Riittämättömät resurssit haasteena

Kokouksessa molemmat osapuolet totesivat riittämättömien resurssien olevan haaste. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri toi esiin ongelmallisena sen, että lapsille ja nuorille ei ole enää pitkäjänteistä tukea saatavilla. Myös erikoissairaanhoidossa on hoitoja jouduttu laimentamaan ja tiivistämään riittämättömien resurssien vuoksi.

Kuopion kaupungin mukaan ensi vuoden talousarviossa on otettu huomioon lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, joilla turvataan lievien ja keskivaikeiden sairauksien hoito ja seuranta. Perusterveydenhuoltoon esitetään lääkärin virkoja ensimmäistä kertaa 15 vuoteen. Kaupungin mukaan suunnittelun tulee olla kiinteää ja yhteinen tahtotila täytyy löytää. Sairaanhoitopiirin näkökulmasta toimintoja ei tule suunnitella erillään toisistaan, vaan toimintamalleja tulee miettiä yhdessä.

Aluehallintovirasto jatkaa yhteistyön valvontaa - valvontatoimilla varmistetaan palvelujen lainmukaisuus

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta, ja hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn ja Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteistyön valvontaa. Aluehallintovirasto arvioi valvovan viranomaisen toimien tarpeen, joilla varmistetaan, että kunnan ja sairaanhoitopiirin palvelut ovat jatkossa lainmukaiset.