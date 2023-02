Yhteistyörobotiikan seuraava aikakausi: asiakaslähtöinen tuotekehitys

Kun Universal Robots (UR) aloitti cobottien valmistamisen, harvat uskoivat, että robotti voisi olla monipuolinen, intuitiivinen, turvallinen ja riittävän edullinen lähes mihin tahansa käyttöön.

Nykyään se on todellisuutta kaikenkokoisissa yrityksissä. Joka vuosi yhteistyöautomaatiosta tulee kehittyneempää ja helpompaa käyttää kuin koskaan ennen. Mikä ajaa tätä kehitystä? Asiakaslähtöinen tuotekehitys.

Loppukäyttäjät ovat tekniikan paras tuomari

Cobottien käyttäjiä innostavat niin joka puolella tehtävät innovaatiot kuin loppukäyttäjien kertomuksetkin automaatioon siirtymisen hyödyistä.

Monilla yrityksillä on jo paljon kokemusta automatiikasta.

Robotiikan soveltamista vasta aloittelevat yritykset ymmärtävät oman liiketoimintansa tarpeet paremmin kuin kukaan muu ja voivat tarjota arvokasta tietoa automaatioyrityksille heidän tarpeistaan.

Näillä asiakkailla on paljon ajatuksia siitä, mitä automaatio voi tehdä heidän hyväkseen. He myös tietävät mitä tarvitsevat saadakseen tehtyä muutoksen työskentelytavoissaan.

Asiakasarvoon keskittyminen on filosofia, joka läpäisee Universal Robotsin kaikilla tasoilla ja osastoilla. Se auttaa asiakasyritystä vastaamaan nopeammin omien asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin.

Konseptirobotit ja asiakkaan ääni

Tutkimus- ja kehitysjohtaja Lars Agerlin pitää UR:n tuotekehitystiimien kehitystä selkeänä esimerkkinä asiakaslähtöisestä lähestymistavasta.

"Olemme luoneet erityisiä tuotetiimejä, jotta saamme asiakkaan äänen keskeisemmäksi osaksi tuotekehitysprosessiamme", Lars kertoo.

Nämä tiimit pureutuvat syvälle asiakkaiden haasteisiin luodakseen niille selkeitä ratkaisumalleja.

"Osana tätä toimintaa tuotekehitysinsinöörimme jatkavat keskustelua asiakkaan kanssa koko kehitysprosessin ajan, näyttäen hänelle tulevat vaiheet ja saaden palautetta", Lars lisää.

Seuraava esimerkki on peräisin UR Innovation Labs -organisaatiosta, ja sitä kannatti UR:n presidentti Kim Povlsen.

Viime vuonna tuotekehitystiimi tutki asiakkaiden kanssa toisiinsa liittyviä markkinasegmenttejä, joissa robotiikalta edellytetään korkeaa puhtautta ja hygieenisyyttä. Sovelluskohteet vaihtelivat epäpuhtauksien pitämisestä poissa robotista aina täydellisen puhtaan robotin tekemiseen, joka kykenee toimimaan elintarvike-, lääke-, lääke- ja puolijohdetuotannossa.

Keskittymällä asiakkaiden haasteisiin he loivat konseptirobotin kuudessa kuukaudessa. Konseptirobotti esiteltiin Yhdysvalloissa Automate- ja Saksassa Analytica -messuilla vuonna 2022.

Tämä on uusi lähestymistapa yhteiskehitykseen, josta tuotekehitystiimimme sai loistavat palautteet.

"Toimme konseptirobotin näihin suuriin kansainvälisiin näyttelyihin saadaksemme siitä kiinnostuneilta asiakkailta suoraa palautetta, emmekä pettyneet", Lars sanoo.

”Saimme paljon ja suoraa palautetta kymmeniltä asiakkailta ja yllättäviltä toimialoilta. Jotkut heistä olivat potentiaalisia asiakkaita, jotka kertoivat haluavansa käyttää cobotteja, mutta eivät voineet ja mitä voisimme tehdä asian korjaamiseksi.”

Lars kertoo, kuinka tämä lähestymistapa on kriittinen UR:n uusille ketterille prosesseille.

"Meidän on kyettävä sopeutumaan ja muutettava suunnitelmiamme uuden informaation tai palautteen perusteella sitä mukaa, kun saamme sitä", Lars lisää.

”Vesiputouslähestymistavan mukaisesti loimme cobotille ennakkoon toiminnalliset tavoitteet ja seurasimme niiden täyttymistä kaksi vuotta. Nyt toimimme rinnakkain tavoitteiden kanssa, jotta voimme jatkuvasti julkaista tuotteita ja päivityksiä, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita. Emme ole enää musta laatikko."

Automaatiosta tulee aiempaa yksinkertaisempaa

Vaikka tämä lähestymistapa voi johtaa erityistarpeet huomioiviin cobot-malleihin, Larsin tiimit tutkivat myös, kuinka he voivat tehdä coboteista helpommin käytettäviä jo nykyisissä prosesseissa.

"Etsimme jatkuvasti tapoja tehdä cobottien käytöstä helpompaa ja intuitiivisempaa", Lars sanoo.

"Mitä helpompaa se on, sitä helpompaa on tuotannon käynnistäminen ja sitä nopeammin asiakkaat voivat alkaa tehdä työtä sovelluksillaan."

Tämä koskee sekä loppukäyttäjiä että ekosysteemikumppaneita, jotka auttavat tuotannon aloittamisessa.

PolyScope X esiteltiin IMTS 2022:ssa maistiaisena tulevaisuuden ohjelmistojen ominaisuuksista. Samalla tavalla kuin UR esitteli "puhtaan konseptin” cobottinsa saadakseen palautetta, yritys esitteli uutta ohjelmointiteknologiaansa oppiakseen asiakkailta ja kumppaneilta.

Beta-asiakkaiden kehityspanoksen ansiosta PolyScope X helpottaa CNC-konepajoja ja pieniä räätälöityjä sarjoja tekeviä yrityksiä niin, että tuotanto on käynnistettävissä 10 minuutissa ilman tarvetta uudelleenohjelmointiin.

Ja monilla aloilla kuten koneistuksessa PolyScope X auttaa käynnistämään tuotannon pakkauksen purkamisen jälkeen kahdeksassa tunnissa tai jopa nopeammin, jos CNC-kone on jo valmis sovelluksen integrointiin.

PolyScope X:n avulla UR:n järjestelmäintegraattorit, OEM-valmistajat ja UR+-kumppanit saavat suuremman ja paremman työkalupaketin räätälöityjen ratkaisujen luomiseksi asiakkailleen.

Integraattorit ja kumppanit voivat kehittää omia mallejaan ja ohjelmakoodimoduulejaan, mikä parantaa heidän kykyään luoda täysin konfiguroitava käyttöliittymä avaimet käteen -periaatteella. Lopulta he voivat auttaa asiakkaitaan tehostamaan tuotantoa ja hallitsemaan tuotannon muutoksia ilman uudelleenohjelmointia.

Keskity arvolähtöiseen suunnitteluun

Asiakaslähtöisen suunnittelun käsite ei välttämättä ole uusi, vaikka se onkin harvinaisempaa automaatiossa. Täällä UR:ssa viemme sen vielä pidemmälle keskittyen suunnitteluun, mitä tuo asiakkaillemme eniten arvoa.

Fabio Montagna, UR:n tuote- ja sovellusratkaisujen johtaja, avaa konseptia.

"Jos kysyt asiakkailta, mitä he haluavat, he kertovat, että he haluavat kaiken ja he haluavat sen nyt. Avain on löytää, mitä he todella tarvitsevat. Meidän on ymmärrettävä, mikä heille on tärkeintä – ja korjattava se ensin!”

Tämä lähestymistapa on erityisen tärkeä suhteellisen uusilla markkinoilla, kuten yhteistyörobotiikassa, joilla käyttäjät eivät välttämättä tiedä tarkalleen, mitä he tarvitsevat.

Fabio lisää: "Kuinka päätämme, mitä rakentaa ensin? Toimimme nopeasti kehittyvillä markkinoilla, joilla on monia ideoita ja mahdollisuuksia. Meille on erittäin tärkeää käyttää resurssejamme tärkeimpiin asioihin, ratkaista asiakkaiden ongelmat, jotka tuovat suurimman arvon ja mahdollistavat heidän menestymisensä, kasvunsa ja kukoistamisen. Jos he onnistuvat, me onnistumme.

Fabion mukaan tämä tapahtuu optimoimalla arvoa eli kuuntelemalla markkinoita, asiakkaita, analyytikoita ja sitten työskentelemällä yhdessä.

"Asiakasarvolähtöistä suunnittelua tapahtuu vain silloin, kun löydämme harmoniaa kuten orkesterissa. Jos pasuuna tekee omaa juttuaan ja oboe soittaa toista kappaletta, se ei toimi", Fabio sanoo.

Fabio kertoo, että luodakseen asiakasarvoa UR:n on kuunneltava ja pohdittava yhdessä, mihin suuntaan asiakas ja hänen liiketoimintansa on menossa.

“Se on moni henkilöitä koskeva ponnistus, joka ei rajoitu vain tuotekehitykseen vaan koskettaa kaikkia, joilla on ymmärrystä asiakkaan ajattelutavasta."

Näin asiakasorientoituneeseen prosessiin pystyvät vain kokeneet yritykset, joita on johdettu viisaasti.

"UR:n täytyi käydä läpi kaikki aiemmat vaiheensa päästäkseen tähän pisteeseen ja nyt olemme valmiita", Fabio sanoo.

"UR:n toimitusjohtaja Kim Povlsen on tämän filosofian suurin puolestapuhuja ja emoyhtiömme Teradyne on täysillä mukana."

Muutos virkistää. Uusia ihmisiä palkataan auttamaan muutoksen toteuttamisessa. Nykyiset työntekijät saavat mahdollisuuden ratkaista haasteita uusilla ja innovatiivisilla tavoilla.

"Olemme täällä varmistaaksemme, että ihmiset voivat työskennellä robottien kanssa, eivät robottien tavoin", Lars ja Fabio avaavat.

Tämä asettaa ihmiset suunnittelun keskipisteeseen ja varmistaa, että UR-cobotit pysyvät robotteina, joiden kanssa ihmiset haluavat työskennellä.

"Se on erikoistuneiden tiimien kauneus", Fabio sanoo. "Päätökset tekevät ihmiset, jotka ovat lähimpänä asiakkaita."