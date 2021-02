Yhteysalus Otavalla Kotka-Pyhtää reitillä rajoitetaan matkustajakapasiteettia koronatilanteen vuoksi (Kaakkois-Suomi)

Itämeren tilan parantamiseksi uusia keinoja – ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi kuultavana 1.2.2021 08:30:00 EET | Tiedote

Tänään lähtee laajaan julkiseen kuulemiseen kunnianhimoinen ehdotus, jonka tavoitteena on meriympäristön hyvä tila. Merenhoidon toimenpideohjelmaehdotukseen on koottu nykytoimien lisäksi 65 uutta toimenpidettä meren tilan parantamiseksi. Toimenpideohjelmaehdotus vuosiksi 2022-2027 on kuultavana 14.5.2021 asti.