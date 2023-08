Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeesta

Puutteistaan huolimatta selostus on laadittu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaisesti, ja yhteysviranomainen on voinut tehdä perustellun päätelmän. Perustellun päätelmän mukaan arviointiselostuksessa epävarmuuksia liittyy lähinnä pohjavesimallin tulosten tulkintaan. Pohjavedestä suoraan riippuvaisten ekosysteemien kannalta mallin antama tarkkuustaso on riittämätön, jotta merkittävät vaikutukset voitaisiin sulkea pois. Hankkeen jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon perustellussa päätelmässä esille tuodut seikat. 170-sivuinen perusteltu päätelmä sisältää lukuisia yksityiskohtia, joihin voi tutustua tarkemmin ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Suunnitellun kaivoshankkeen louhos sijoittuisi Viiankiaavan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen alle. YVA-menettelyn yhteydessä on toteutettu hankkeen Natura-arviointi. Siitä antamissaan lausunnoissaan Metsähallitus ja Lapin ELY-keskus ovat katsoneet, ettei Natura-arviointi kaikilta osin täytä asianmukaiselle arvioinnille asetettuja vaatimuksia. Lausuntojen mukaan ei voida varmistua siitä, ettei Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshanke merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Hankkeesta vastaava on Anglo American -konserniin kuuluva AA Sakatti Mining Oy ja sen toimesta suunnitellaan kaivoshanketta, jossa hyödynnetään nikkeli-kupariesiintymää. Tunnetut mineraalivarannot ovat noin 44,4 miljoonaa tonnia. Malmin suunniteltu louhintamäärä on noin 1,25–2,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Kaivoksen toiminta-aika olisi noin 20 vuotta. Päätuotteita ovat erilliset kupari- ja nikkelirikasteet, tai yhteisrikaste. Sivutuotteina saadaan platinaa, palladiumia, kuparia, kobolttia, kultaa ja hopeaa. Rikasteiden arvioitu tuotantomäärä on keskimäärin 250 000 tonnia vuodessa. Kaivosta suunnitellaan vihreän siirtymän tarpeisiin.

Sakatin YVA-menettely alkoi keväällä 2017

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemä perusteltu johtopäätös, joka on tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain nojalla.

Sakatin YVA-menettely on kestänyt poikkeuksellisen pitkään. Viranomaiset kokoontuivat ensimmäiseen ennakkoneuvotteluun jo keväällä 2017. Yhteysviranomainen antoi lausunnon YVA-ohjelmasta keväällä 2018. YVA-selostusta jouduttiin täydentämään pohjavesivaikutuksen arvioimiseksi.

Toteutetussa menettelyssä viranomaiset sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset ja yhdistykset ovat saaneet tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista ja voineet osallistua hankkeeseen varhaisessa vaiheessa ennen lupien käsittelyä. Osallistuminen on ollut runsasta ja YVA-menettely on toteuttanut tarkoituksensa.