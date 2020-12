Yhteysviranomaisen lausunto Fingrid Oyj:n Järvilinjan vahvistamishankkeen (Vaala-Joroinen 400+110 kV voimajohtohanke) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut YVA-lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Fingrid Oyj:n Järvilinjan vahvistamishankkeen (Vaala–Joroinen 400+110 kilovoltin voimajohto) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma).

Lausunnossaan ELY-keskus toteaa, että sille toimitettu arviointiohjelma täyttää YVA-lain vaatimukset. Arviointiohjelma on selkeä ja se antaa hyvän yleiskuvan hankkeesta, reitinvarren ympäristön nykytilasta sekä tulevasta ympäristövaikutusten arvioinnista. ELY-keskuksen lausunnossa korostetaan, että luontovaikutusten lisäksi tulevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitava myös hankkeen vaikutukset ihmisiin. Tältä osin vaikutusten arviointia on tehtävä erityisesti voimajohtolinjaa lähimpänä sijaitsevien kiinteistöjen osalta ja arvioiden se, kuinka uuden voimajohtolinjan rakentaminen vaikuttaisi kiinteistöjen käyttömahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa asumisen ja elinkeinojen harjoittamisen näkökulmasta. Hankkeen luonne huomioon ottaen ELY-keskus pitää tärkeänä, että tulevan arvioinnin aikana pyritään myös etsimään keinoja haitallisten vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi.

ELY-keskus sai lokakuussa nähtävillä olleesta YVA-ohjelmasta yli 50 lausuntoa ja mielipidettä. Hankkeesta vastaava (Fingrid Oyj) arvioi voimajohtohankkeensa ympäristövaikutukset tulevan talven aikana ja raportoi työn tulokset YVA-selostukseen, jonka ennakoidaan valmistuvan keväällä 2021. YVA-selostuksen valmistumisen jälkeen ELY-keskus asettaa sen nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten.

Tietoa hankkeesta

Nyt meneillään olevassa YVA-menettelyssä tarkasteltavan voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 295 kilometriä. Reitin alkupiste on Vaalassa Nuojuankankaan sähköasemalla ja päätepiste Joroisilla Huutokosken sähköasemalla. Vaalan ja Joroisten välillä reitti kulkee myös Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran ja Pieksämäen kuntien alueella. Suunniteltu uusi voimajohtoreitti sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohdon paikalle tai sen rinnalle (itäpuoli). Tällöin hankkeen toteuttaminen edellyttää sijaintipaikasta riippuen nykyisen johtoalueen leventämistä noin 14–41 metrillä.

Kokonaan uutta maastokäytävää (leveys noin 62 m) suunnitellaan rakennettavaksi voimajohtoreitin pohjoispäässä Vaalan Nuojuankankaalla noin 800 metriä. Tämän lisäksi Siilinjärven Hirsiniemessä voimajohdon on tarkoitus kiertää asutusta siten, että uuden maastokäytävän pituudeksi tulee noin yksi kilometri. Leppävirralla voimajohto kiertää Mäkrämäen metsä Natura-alueen itäpuolelta siten, että kierron pohjoisosassa tehdään uutta maastokäytävää noin 600 metriä. Lisäksi vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkastellaan kahdessa kohdin reittiä. Vaalassa vaihtoehtoina ovat Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alueen ja soidensuojelualueen kiertäminen tai nykyisen johtoalueen leventäminen. Kiertovaihtoehdossa uuden voimajohtoalueen pituudeksi tulisi noin 6,7 kilometriä. Lapinlahdella vaihtoehtoina ovat Kanervaharjun metsä Natura-alueen ja yksityismaiden luonnonsuojelualueen kiertäminen tai nykyisen johtoalueen leventäminen. Kiertovaihtoehdossa uuden voimajohtoalueen pituudeksi tulisi noin 3,2 kilometriä.