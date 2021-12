Yhteysviranomaisten perusteltu päätelmä Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen YVA-selostuksesta (Uusimaa, Varsinais-Suomi)

Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Väyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-menettelyyn on yhdistetty Kiskonjoen latvavesien ja Nuuksion Natura 2000 -alueita koskevat Natura-arvioinnit sekä arvio Kuusistonlahden Natura-aluetta koskevan Natura-arvioinnin tarpeesta. Perusteltu päätelmä on valmisteltu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteistyönä. ELY-keskusten luonnonsuojeluviranomaisten antamat Natura-lausunnot ovat päätelmän liitteinä.

Nopean junayhteyden hankkeeseen sisältyy uusi kaksiraiteinen oikorata välille Espoo–Salo (pituus 95 kilometriä) ja kaksoisraiteen rakentaminen nykyisen raiteen viereen välille Salo–Kupittaa (pituus 55 kilometriä). Ympäristövaikutusten arvioinnissa eli YVAssa tarkastellut vaihtoehdot: Vaihtoehto A: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku

Vaihtoehto B: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku ja raideoikaisut (Hajala, Kriivari, Toikkala ja Piikkiö) välillä Salo–Turku

Vertailuvaihtoehto 0+: Nykyinen rantarata parantamistoimenpiteillä Hanke on poikkeuksellisen laaja ja sillä on paljon merkittäviä ympäristövaikutuksia Kyseessä on laaja ja pitkäkestoinen ratahanke, jolla on merkittäviä haitallisia luontovaikutuksia, meluvaikutuksia, vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maa- ja kallioperään ja luonnonvarojen käyttöön sekä maisema- ja kulttuuriympäristöön. Hankkeella arvioidaan myös olevan merkittäviä vaikutuksia ilmastoon, liikenteeseen sekä maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Hanke edellyttää tarkempia selvityksiä, suunnittelua ja vaikutusten arviointia muun muassa luontovaikutuksiin, pohja- ja pintavesivaikutuksiin, maa-ainesten ottoon ja sijoittamiseen sekä luonnonsuojelulain ja vesilain mukaisiin lupatarpeisiin liittyen. Kiskonjoen latvavesien Natura-alueen osalta merkittäviä heikentäviä vaikutuksia ei hankkeessa esitetyillä suunnitelmaratkaisuilla voida sulkea pois. Hankevaihtoehdot A ja B edellyttävät lisäksi useita poikkeamisia luonnonsuojelulaista sekä vähimmillään toistakymmentä poikkeuslupaa luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiseen tai hävittämiseen (liito-orava, lepakot, viitasammakko, vuollejokisimpukka). Hankkeen jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota haitallisten vaikutusten ehkäisyyn ja lieventämiseen sekä seurantaan. Perustellussa päätelmässä on otettu huomioon arviointiselostuksesta ja täydennetystä arviointiselostuksesta sekä Natura-arvioinneista annetut lausunnot ja mielipiteet. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja Natura-arvioinneista annetut lausunnot sekä arviointiselostus ja siitä annettu kuulemispalaute ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA Lisätiedot: Liisa Nyrölä, Uudenmaan ELY-keskus Sanna-Liisa Suojasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus Natura-lausunnot: Kiskonjoen latvavesien Natura-arviointi

Salli Uljas, Varsinais-Suomen ELY-keskus Nuuksion Natura-arviointi

Ilpo Huolman, Uudenmaan ELY-keskus Kuusistonlahden Natura-tarvearviointi

Tapio Aalto, Varsinais-Suomen ELY-keskus sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

