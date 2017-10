YKA ja Specia: Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle

Työttömyys kääntyi laskuun yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilla 3.7.2017 09:00 | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen tekemän työmarkkinatutkimuksen mukaan pahin työttömyyskausi näyttää olevan takanapäin ja työllisyys on paranemassa jopa odotettua nopeammin. Työmarkkinatutkimuksen kyselyyn vastanneista oli työttömänä vajaat 6 prosenttia. Korkeimmillaan yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen työttömyys oli viime vuonna. Silloin työttömyysprosentti oli kahdeksan. Yli 20 vuoden tarkastelujaksolla työttömyys on ollut alalla matalimmillaan vuonna 2008, jolloin työttömiä oli alle kaksi prosenttia. Työttömyyttä on kahden viime vuoden aikana kokenut 18 prosenttia vastaajista. Edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 23 prosenttia. -Työmarkkinatutkimuksen monet tunnusluvut osoittavat, että suunta on ylöspäin ja työttömyyden kurimus helpottamassa. Myös Akavan tuoreen työttömyyskatsauksen mukaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä vähenee kiihtyvällä tahdilla, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen toteaa. Myös vastavalmistunei