YKA palkitsi kevään 2021 ylioppilaskirjoituksissa menestyneitä stipendeillä

KORJATTU TIEDOTE // Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ja Tieteentekijät: Akava tarvitsee aidon puheenjohtajavaalin – Maria Teikari ehdokkaaksi 29.4.2020 12:04:51 EEST | Tiedote

Korjattu tiedotteen ensimmäistä kappaletta: Aiemmassa tiedotteessa 28.4. oli virheellisesti, että edellisen kerran keskusjärjestön puheenjohtajasta käytiin vaali lähes kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2015 oli kaksi ehdokasta, Sture Fjäder ja Heikki Kauppi, mutta puheenjohtaja valittiin silloin poikkeuksellisesti vain vuodeksi. Vuonna 2016 vaalia ei käyty. *** Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) ehdokas Akavan uudeksi puheenjohtajaksi on hallintotieteiden maisteri, palvelujohtaja Maria Teikari. Puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa elokuussa. Edellisen kerran keskusjärjestön puheenjohtajan nelivuotiskaudesta käytiin vaali lähes kymmenen vuotta sitten. - Puheenjohtajan valinta on jokaisen järjestön demokratian merkittävimpiä hetkiä ja suuri paikka keskustella järjestön tulevaisuudesta. Sellaista valintaa ei koskaan pidä tehdä kukkalähetystöin vaan esittämällä aitoja vaihtoehtoja, joiden kesken käydään rehti kamppailu. Meillä on tarjota loistava ehdokas Akava-yhteisön luotsaamise