Yhteiskunta-alan osaajat ovat tyytyväisiä tutkinnostaan saamiinsa eväisiin. YKAn jäsenkyselyyn vastanneista ykalaisista 79 prosenttia on jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että yhteiskunta-alan tutkinto tarjoaa hyvät valmiudet työelämään. Eri mieltä on vain 8,9 prosenttia vastanneista.

Yhteiskuntaosaajat arvostavat erityisesti sitä, että tutkinto antaa valmiuksia työllistyä hyvin erilaisiin tehtäviin ja työympäristöihin, taitoja esihenkilö- ja johtamispesteihin sekä kykyä kehittää, oppia ja sopeutua työelämän muutoksiin nopeasti.

"Osaamisen puuttumisen sijaan yhteiskunta-alan ammattilaisia haastaa vaikeus sanoittaa monipuolista osaamistaan sekä se, että työnantajilla ei ole tarkkaa ymmärrystä yhteiskuntaosaajien osaamispaletista. Vastaajat toivovatkin, että yhteiskunta-alan osaaminen tunnistettaisiin työelämässä nykyistä paremmin", YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen kertoo.

Yhteiskuntaosaajien urat koostuvat useista työsuhteista – suurin osa tavoittelee vakityötä

Jäsenkyselyyn vastanneilla on uransa aikana ollut keskimäärin 4,4 työ- tai virkasuhdetta. Yli kymmenellä prosentilla vastaajista sopimuksia on kertynyt kymmenen tai enemmän. Lukuja selittää se, että monet yhteiskuntaosaajat työskentelevät sektoreilla, joilla määräaikaiset työ- ja virkasuhteet ovat yleisiä, kuten valtiolla, kunnissa ja korkeakouluissa. Osa vastaajista kertoo myös hakeutuvansa määräaikaisiin työsuhteisiin tarkoituksella, sillä he kokevat siten saavansa monipuolista työkokemusta.

Suurin osa yhteiskuntaosaajista kuitenkin tavoittelee vakituista työtä. Jäsenkyselyyn vastanneista 78 prosenttia on jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän "vakituinen palkkatyö on ensisijainen tavoitteeni uralla" kanssa. Hieman alle viidennes (16 %) kertoo olevansa väittämästä jokseenkin tai täysin eri mieltä. Eräs vastaaja tarkensi ajatustaan näin: "Vakituinen työsuhde ei ole pääasiallinen tavoitteeni, vaan mielekäs arki – joskus vakituinen työ tukee tätä, joskus ei."

Siitä huolimatta, että monen ura koostuu yhden tai parin pidemmän työ- tai virkasuhteen sijaan lukuisista suhteista eri työnantajien palveluksessa, suurimmalla osalla (85 %) kyselyyn vastanneista yhteiskuntaosaajista ura on edennyt ilman suurempia katkoksia. Vain alle prosentti vastaajista kuvaa työuransa koostuneen pääasiassa työttömyysjaksoista, mikä kertoo yhteiskuntaosaajien hyvästä työmarkkina-asemasta. Myös valtaosa (76 %) määräaikaisessa työsuhteessa olevista kertoi kyselyssä luottavansa työllistymiseensä nykyisen työsuhteen päättyessä.

Työ- ja virkasuhteita koskevien kysymysten lisäksi jäsenkyselyssä pyydettiin ykalaisten näkemyksiä myös osaamisen kehittämisestä, opiskelijoiden työssäkäynnistä sekä YKAn palveluista ja vaikuttamistyöstä. Vastaajista 71,5 % on naisia ja vastaajien keski-ikä on 42 vuotta. Eniten vastauksia saatiin valtiosektorilla (33,9 %), kunnissa ja hyvinvointialueilla (19,4 %) sekä yrityksissä (16,7 %) työskenteleviltä.

Tutustu YKAn jäsenkyselyn raporttiin!