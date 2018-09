Ykköset saivat eväitä hyvinvointiin ja jaksamiseen Savonlinnan lyseon lukiossa

Savonlinnan lyseon lukion ykkösten koulupäivä täyttyi erilaisista liikunnan, terveyden ja yhteisöllisyyden työpajoista Hyvinvointiteemapäivänä 30.8. Noin 150 ekaluokkalaista kiersi pienryhmissä kuusi toiminnallista työpajaa. He kokeilivat mindfullnessia ja rentoutumista, pohtivat jaksamista ja onnellisuutta ja saivat helppoja vinkkejä opiskelijan terveelliseen ruokavalioon. Porinapajassa pysähdyttiin miettimään omia oppimistapoja ja älylataamossa tutustuttiin uusiin koulukavereihin ja rakennettiin me-henkeä.

- Hyvinvointiteemapäivällä haluamme opastaa uudet opiskelijat aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä antaa eväitä jaksamiseen jo heti opintojen alkuvaiheessa sekä tehdä tutuksi meidän opiskelijahuoltohenkilökunta, kertoo vs. rehtori Hannu Soini.

Päivän ohjelma rakennettiin moniammatillisena yhteistyönä. Mukana olivat muun muassa koulupsykologi, kuraattori, opinto-ohjaajat, ravitsemusterapeutti, XAMKin TKI-asiantuntijat ja terveydenhoitaja. Tapahtuma järjestettiin yhdessä sairaanhoitopiiri Sosterin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa.

Savonlinnan lyseon lukio on yksi valtakunnallisen Liikkuva koulu –ohjelman pilottikouluista. Ohjelma kuuluu Suomen hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin. Keskeistä on liikkumisen lisääminen ja oppimisen edistäminen. Savonlinnassa alkaneen lukuvuoden painopistealue on tauottaminen ja istumisen katkaiseminen oppitunneilla sekä oppituntien toiminnallistaminen.

- Useat tutkimustulokset osoittavat liikunnan aktivoivan aivojen oppimista säätelevää aluetta. Kyky sisäistää uutta laskee huomattavasti jo puolessa tunnissa, joten oppitunnin toiminnallistamisella ja tauottamisella pystytään lisäämään oppimiskykyä, Soini kertoo. Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa seisomaan nousemista tai käytävällä käväisyä.

Lyseon lukiossa toimii tällä hetkellä 12 koulutettua liikuntatutor-opiskelijaa, jotka liikuttavat koulua erilaisilla aktiviteeteilla ja tapahtumilla. Opetustiloissa on seisomapöytiä, aktiivituoleja ja jumppapalloja. Perinteisiä pulpetteja on karsittu. Myös leuanvetotangot ja jumppakuminauhat ovat käytössä lähes jokaisessa luokassa. Välitunneilla päästään liikuntatutoreiden ohjaamana venyttelemään tai pelaamaan pingistä, lattiashakkia ja muita yhteispelejä.

Savonlinnan lyseon lukio on Etelä-Savon toiseksi suurin lukio. Koulussa opiskelee yli 400 opiskelijaa kymmeneltä eri paikkakunnalta. Liikkuva ja aktiivinen oppiminen on vahva osa koulun identiteettiä ja kulttuuria.

Lyseo vastaa EsLin hallinnoimasta Etelä-Savon Urheiluakatemian laji- ja yleisvalmennuksesta Savonlinnan alueella. Koulun urheilulinja mahdollistaa tehokkaan ja tavallista tavoitteellisemman harjoittelun ja opiskelun yhdistämisen. Tavoitteena oppilaalla voi olla urheilullinen menestys, kaksoisura tai ammatti hyvinvointi-, terveys- ja liikunta-alalla.

Tänä vuonna Lyseon urheilulinjalle valittiin ensi kertaa yhteisvalinnassa 30 opiskelijaa. Näiden lisäksi myös alueen muiden oppilaitosten, Ammattiopisto SAMIedun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin, opiskelijoita osallistuu lyseon urheilulinjan harjoituksiin. Kipis-Akatemian harjoituksiin osallistuu lukuvuonna 2018-2019 lähes 100 urheilijaa.