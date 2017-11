YK:n innovaatio- ja teknologialaboratorio (UNTIL) Espooseen

”Tämä on hieno uutinen ja uskon, että tämä on myös osoitus siitä, mitä hyvä yhteistyö Aalto-yliopiston, VTT:n, yritysten, valtion ja kaupungin välillä mahdollistaa”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä iloitsee.

YK:n ensimmäinen innovaatio- ja teknologialaboratorio (UNTIL) perustetaan Otaniemeen Aalto-yliopiston kampukselle alkuvuodesta 2018 avautuvaan A Grid -kasvuyrityskeskukseen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen julkisti asian tänään Slush-tapahtuman yhteydessä. Perusteilla on myös kaksi muuta laboratoriota Aasiaan ja Afrikkaan, ja globaali verkosto kasvaa vuoden 2018 aikana.



”A Grid sijaitsee Aalto-yliopiston metroaseman välittömässä läheisyydessä. Aallon kampusalue on nyt metron avauduttua entistäkin vetovoimaisempi ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Kampusalue kehittyy vielä ja esimerkiksi Väreen ja Kauppakorkeakoulun tilat ovat vielä rakenteilla. Nyt kuitenkin näemme jo, millaista vetovoimaa alueessa on”, Mäkelä toteaa. ”Toivotan UNTIL-laboratorion lämpimästi tervetulleeksi Espooseen!”



Ensimmäisen laboratorion sijaintipaikka Suomessa on valittu yhteistyössä Suomen hallituksen kanssa. Laboratorio keskittyy kiertotalouteen, kasvatukseen, rauhaan ja turvallisuuteen sekä terveyteen. Kukin globaaleista UNTIL-laboratorioista tulee keskittymään eri teema-alueisiin kyseisen laboratorion maantieteellisestä sijainnista johtuvien keskeisten tarpeiden perusteella. UNTIL-laboratoriot luovat foorumin, jolla YK:n, yksityisen sektorin, yliopistojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat ratkaista ongelmia start up -yritysten tuella.



A Gridiin on tulossa lukuisia toimijoita, näiden joukossa on myös mm. Euroopan avaruusjärjestö ESA:n avaruuskiihdyttämö.