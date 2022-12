YK:n luontokokous tuotti tärkeän sitoumuksen – Suomi käy jo esimerkiksi laajasta luontotyöstä

Itsenäinen Suomi - isänmaa, joka varmistaa kansalaisten turvan, leivän ja lämmön 5.12.2022 08:43:40 EET | Tiedote

Suomi täyttää huomenna 105 vuotta. Itsenäinen Suomi, paras maa meille suomalaisille, on juhlimisen, vaalimisen ja puolustamisen arvoinen. Itsenäisen Suomen satavuotinen historia on tarina siitä, mihin pieni kansa pystyy, kun pidämme yhtä. Mitä hankalammat ajat, sitä tärkeämpää on vaalia vahvuuksiamme: yhteistyötä, omavaraisuutta ja kansakunnan kykyä huolehtia jokaisesta suomalaisesta.