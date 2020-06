YK:n maailman merien päivänä vietetään Pictet Water -rahaston 20-vuotispäivää – ”Vastuullisesta sijoittamisesta tulossa valtavirtaa”

Pictet Asset Management uskoo vastuullisen sijoittamisen olevan pian valtavirtaa, koska kiinnostus vastuullisia rahastoja ja ESG-sijoittamista kohtaan kasvaa edelleen markkinoiden myllerryksestä huolimatta. Tänään vietetään paitsi YK:n maailman merien päivää 2020 myös Pictet’n Water-rahaston 20-vuotispäivää. Rahasto on temaattisen sijoittamisen uranuurtaja. Se on tuottanut sen perustamisesta1 lähtien 298,1 prosenttia, kun vertailutuotto on ollut 104,0 prosenttia2.

Morningstarin3 äskettäin julkaisema raportti osoittaa, että vastuullisen sijoittamisen rahastot pärjäsivät hyvin koronaviruspandemian aikana tapahtuneessa markkinalaskussa: niihin sijoitettiin 45,6 miljardia dollaria vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Pictet Water -rahasto perustettiin vuonna 2000, ja sen salkunhoitajana toimi aluksi Pictet Asset Managementin temaattisista sijoituksista vastaava johtaja Hans Peter Portner. Pictet Water -rahastoa on käytetty mallina Pictet’n 14 temaattisessa rahastossa ja yksittäisessä sijoitusstrategiassa, joihin on sijoitettu yhteensä 41 miljardia dollaria. Pictet Water -rahaston kokoa on rajoitettu eikä siihen oteta uusia sijoituksia (soft closed).

“Maailman merien päivä toimii muistutuksena siitä, että vaikka maapallon pinta-alasta 70 prosenttia on veden peitossa, vedestä on ihmisten käytettävissä alle yksi prosentti. YK:n ennusteiden mukaan maailman väkiluku kasvaa 2,5 miljardilla vuoteen 2050 mennessä, joten on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota vettä ja muita niukkoja luonnonvaroja hyödyntäviin yrityksiin.”

“Pictet Water on vain yksi useista Pictet’n hallinnoimista ympäristönäkökulmat huomioivista rahastoista, joihin lukeutuvat myös Global Environmental Opportunities (GEO), Clean Energy, Timber, SmartCity ja Nutrition. Vuonna 2014 perustettu Global Environmental Opportunities -rahasto vetoaa sijoittajiin nyt, kun olemme entistäkin tietoisempia ilmastonmuutoksesta ja tarvitsemme ympäristönäkökohdat huomioivia ratkaisuja. Houkuttelevan riski-tuottoprofiilin lisäksi pyrimme antamaan asiakkaillemme arvion niistä positiivisista ympäristövaikutuksista, joita he voivat rahastoihimme sijoittamalla saada aikaan.”

Temaattisessa sijoittamisessa korostuu strategioiden kestävyys

Morningstarin4 aiemmin tänä vuonna julkaisemassa raportissa kerrotaan temaattisiin osakerahastoihin sijoitettujen varojen nopeasta kasvusta ja kehotettiin sijoittajia varovaisuuteen, sillä vain 45 prosenttia rahastoista on ollut olemassa yli kymmenen vuotta.

Hans Peter Portner sanoo: “Niin monet yritykset ovat hyppäämässä vastuullisuus- ja temaattisuusjunaan, että sijoittajien on pysyttävä tarkkana.”

Pictet Asset Management on jo yli vuosikymmenen ajan tehnyt yhteistyötä Kööpenhaminan tulevaisuustutkimusinstituutin (Copenhagen Institute for Futures Studies, CIFS) kanssa tavoitteenaan ymmärtää entistä syvällisemmin megatrendejä – pitkällä aikavälillä vaikuttavia voimia, jotka muuttavat ympäristöä, yhteiskuntaa, politiikkaa, teknologiaa ja taloutta. CIFS on globaali ajatushautomo ja konsulttitoimisto.

Varmistaakseen jokaisen strategiansa kestävyyden Pictet Asset Management on nimittänyt temaattisille rahastoilleen tieteen ja eri toimialojen johtohahmoista koostuvia neuvottelukuntia.

Hans Peter Portner sanoo: “Jos halutaan toimia kestävästi ja välttää lyhyen aikavälin villityksiä, pitkän aikavälin megatrendien täytyy tukea temaattisia strategioita. Sijoittajien tulisi sijoittaa niihin 5–10 vuoden perspektiivillä eikä pitää niitä taktisena ratkaisuna – tämä on osta ja pidä -lähestymistapa.”

“ESG-näkökulmat ovat aina olleet osa aktiivisen temaattisen osakesijoittamisen prosessiamme aina teeman valitsemisesta yksittäisten osakkeiden poimimiseen. Tämä on linjassa pitkän aikavälin sijoitusperspektiivin kanssa.

1 Viiteindeksi vain tuottojen vertailua varten

2 Viiteindeksi, jolla ei ole ympäristötavoitteita, on MSCI AC World (EUR). Tieto per 29.5.2020. Tuotto I EUR osakeluokka kulut vähennettynä. Aiempi tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

3 Global Sustainable Fund Flows, Morningstar, toukokuu 2020

4 Global Thematic Funds Landscape, Morningstar helmikuu 2020