Yksi loukkaantui räjähdysonnettomuudessa Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa

Avoimen väylän uudistamisen suositukset tukevat yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämistä 7.4.2021 08:15:00 EEST | Tiedote

Avoimen väylästä on kehitetty aktiivisesti uskottavaa opiskelijavalintatapaa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Vaikka työtä valtakunnallisesti koordinoinut Toinen reitti yliopistoon -hanke (TRY) päättyy, tavoitteena on, että yliopistot jatkavat uudistamista. Sen avuksi hanke on laatinut suosituksia avoimen väylän kehittämiseksi. Suosituksia esitellään lähemmin TRY-hankkeen webinaarissa 14.4.2021.