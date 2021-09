Yksi sadasta yli 65-vuotiaasta sairastaa normaalipaineista hydrokefaliaa. Huonosti tunnettua sairautta voidaan hoitaa leikkauksella

Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. Kohderyhmäämme kuuluvat ihmiset, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia, normaalipaineinen hydrokefalia sekä heidän läheisensä. Kohderyhmäämme kuuluvat myös ihmiset, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.