Yksi Suomen ensimmäisistä sähkökäyttöisistä lämpökattiloista on saapunut Tampereelle

Tampereen Sähkölaitoksen ensimmäinen sähkökattila on saapunut Lielahden voimalaitoksen tontille. Norjalaisen Parat Halvorsen -yrityksen valmistama kattila saapui Tampereelle maanantaiaamuna 12.12. Kaukolämpöverkostossa kattilan lämmittämä vesi virtaa tammi–helmikuun vaihteesta alkaen.

– Projekti on täysin aikataulussa. Kattila on juuri saapunut Lielahteen ja nyt sitä nostetaan paikoilleen. Sen jälkeen tiedossa on putki- ja erilaisia liitostöitä sekä kattilan koekäyttö. Kun kattila on testattu ja se toimii kuten on suunniteltu, se voidaan ottaa käyttöön, kertoo Tampereen Sähkölaitoksen energia-yksikön johtaja Paavo Knaapi.

Lähes 7 metriä korkea kattila tuottaa lämpöä etenkin tuulisella säällä

Lielahden voimalaitoksen tontille rakentuva sähkökattila on lähes 7 metriä korkea ja 3 metriä leveä. Sen teho on 45 MW.

Kattilaa tullaan hyödyntämään läpi vuoden. Käyttö kuitenkin painottuu hetkiin, jolloin tuulivoimalla tuotettua sähköä on paljon saatavilla. Sähköpulatilanteessa kattilaa ei käytetä, vaan silloin lämpöä tuotetaan muilla menetelmillä.

Sähkökattila on myös merkittävä huoltovarmuusinvestointi pitkälle tulevaan, sillä se tulee olemaan käytössä jopa seuraavat 20 vuotta. Sähkökattila voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa nopeastikin, sillä täyden tehon saavuttamiseen menee vain 15 minuuttia.

– 45 MW riittää kattamaan esimerkiksi koko Lielahti-Lentävänniemen alueen lämmityksen. Kattilan tuottamaa lämpöä tullaan kuitenkin johtamaan kaukolämpöverkostomme muihinkin osiin, esimerkiksi keskustan suuntaan, Paavo Knaapi kertoo.

Koeteltua teknologiaa teollisuudesta

Sähkökattila toimii kuten jättimäinen vedenkeitin, mutta siinä vesi kiertää kahdessa tasossa. Kattilan yläosassa vesi lämmitetään 125-asteiseksi. Kiehuva vesi johdetaan kattilan alaosaan, josta lämpö luovutetaan kaukolämpöveteen putkiston ja lämmönvaihtimen välityksellä. Kun lämpö on luovutettu, vesi johdetaan takaisin kattilan yläosaan, jossa se lämmitetään uudelleen.

Perinteisesti sähkökattiloita on käytetty teollisuudessa höyryn tuottamiseen. Tulevaisuudessa ne tulevat kuitenkin yleistymään myös kaukolämpöverkossa sitä mukaa, kun tuulivoiman määrä lisääntyy.

– Sähkökattilat ovat tulevaisuuden suuntaus, sillä ne mahdollistavat polttoon perustumattoman lämmöntuotannon. Parhaillaan myös Tampereen Sähkölaitoksella on käynnissä suunnittelu ja laskenta toisen kattilan hankinnasta, Knaapi toteaa.

Sähkökattila tuottaa päästötöntä lämpöä

Lielahden sähkökäyttöinen lämpökattila on jälleen yksi askel kohti hiilineutraalia tamperelaista kaukolämpöä. Tampereen Sähkölaitoksen tavoite on, että sen energiantuotanto muuttuu päästöttömäksi jo 2020-luvun aikana

– Tämä on yksi ratkaisuista, joilla voimme osaltamme vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen ja korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä, Paavo Knaapi summaa.

Lielahden sähkökattila