Yksikin luottamuksellinen ihmissuhde voi katkaista yksinäisyyden kierteen

Vapaaehtoinen ystävä lisää ihmisen luottamusta itseen, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, selviää Punaisen Ristin ystäväkyselystä. Vapaaehtoinen ystävätoiminta on tehokasta yksinäisyyden ja syrjäytymisen vastaista työtä.

Vapaaehtoistoiminnan kautta alkunsa saaneet ystävyyssuhteet ovat hyvin samanlaisia kuin tavalliset, luottamukselliset ystävyyssuhteet, selviää Punaisen Ristin ystäväkyselystä. Joulukuussa 2017 tehtyyn kyselyyn vastasi 519 ystävätoiminnan vapaaehtoista ympäri Suomen.

Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta näkee tulosten antavan toivoa yksinäisyyden ja syrjäytymisen vastaiseen työhön Suomessa.

- Yksinäisyys on murrettavissa. Vapaaehtoisen ystävän kanssa uskalletaan jakaa ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Suhteet koetaan molemmin puolin läheisiksi ja syvällisiksi. Kysely osoittaa, että vapaaehtoisiin ystäviin luotetaan, Alaranta kertoo.

Ilman vapaaehtoista ystävää moni olisi kokonaan yksin

Ystäväkyselyn mukaan suurin syy hakeutua ystävätoiminnan piiriin on yksinäisyys. Yksinäisyyttä koetaan kaikissa ikäryhmissä ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Myös rajoittunut liikuntakyky ja korkea ikä saavat ihmiset hakemaan vapaaehtoista ystävää.

- Yksinäisyys on tuhoisaa ihmisen hyvinvoinnille, joten yksinäisyyttä vähentävän vapaaehtoistoiminnan vaikutus on hyvin suuri sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla. Yksikin myönteinen ihmissuhde voi katkaista kierteen, jossa jatkuva arvottomuuden kokemus musertaa ja saa ihmisen eristäytymään entisestään, Maaret Alaranta kertoo.

Lähes kaikki ystävätoiminnan vapaaehtoiset arvioivat vierailujen olevan odotettuja (95,1 %) ja vierailujen virkistäneen ystävän mieltä (98 %). Jopa 82 % vapaaehtoisista arvioi toiminnan vähentävän yksinäisyyttä.

- Yksinäinen kokee usein itsensä näkymättömäksi. Huomatuksi tuleminen ja lyhytkin kohtaaminen vähentävät yksinäisyyttä. Tunne joukkoon tai porukkaan kuulumisesta on tärkeä meille kaikille, Alaranta kuvailee.

Ystävätoiminta vähentää ulkopuolisuuden kokemusta

Ystäväkyselyn mukaan ystävätoiminta rohkaisee erityisesti nuoria monenlaiseen aktiivisuuteen, kuten harrastuksiin.

- Ystävät tuovat nuorten elämään paitsi seuraa ja tukea, myös avaavat nuorten elinpiiriä. Vapaaehtoinen ystävä auttaa nuorta kiinnittymään lähiyhteisöihin. Ystävätoiminta vähentää ulkopuolisuuden kokemusta, kun nuori voi luottaa ihmisiin ja kokea olevansa itse luottamuksen arvoinen, sanoo nuorisotutkija, Nuorten turvatalojen johtaja Leena Suurpää.

- Ystäväkyselyn vastauksista merkittävänä ryhmänä nousee Suomeen hiljattain muuttaneiden nuorten ryhmä. Heille vapaaehtoiset ystävät merkitsevät erityisen paljon, sillä nuorten luottamus yhteiskuntaan on heikko. He kokevat arjessa epäoikeudenmukaisuutta ja osattomuutta eikä kannattelevia tukiverkostoja välttämättä ole. Inhimillinen vastuu Suomeen muuttaneiden nuorten arkielämästä on koko yhteiskunnalla, Suurpää jatkaa.

Vuonna 2016 noin 7400 maahanmuuttajataustaista ihmistä sai apua Punaisen Ristin ystävätoiminnasta.

Punainen Risti kutsuu lisää vapaaehtoisia yksinäisyyden torjuntaan

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa on mukana noin 9000 vapaaehtoista ystävää ympäri Suomen. Vuonna 2016 noin 32 500 ihmistä sai apua ystävätoiminnasta. Vapaaehtoiset tapaavat ystäviään yleisimmin kerran viikossa tai kahden viikon välein.

Ystäväkyselyyn vastanneet vapaaehtoiset kertovat ystävätoiminnan olevan palkitsevaa ja tuovan merkityksellistä sisältöä ja auttamisen iloa elämään.

- Ystävänpäivän kunniaksi haluamme toivottaa uudet ihmiset tervetulleiksi ystävätoimintaan. Ystävätoimintaa voi tehdä sen verran kuin omaan elämäntilanteeseen sopii. Tärkeintä on, että kenenkään ei tarvitse olla yksin, Alaranta kertoo.

Ystäväkyselyyn vastasi 519 ystävätoiminnan vapaaehtoista joka puolelta Suomea. Kysely toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi joulukuussa 2017. Edellinen ystäväkysely toteutettiin vuonna 2015. Kyselyllä kartoitettiin vapaaehtoisten kokemuksia toiminnastaan sekä havaintoja heidän kohtaamisensa ihmisten arjesta.

Lisätiedot ja ystävätoiminnan vapaaehtoisten haastattelupyynnöt: