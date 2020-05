Yksiköiden paluumuutot Kirurgiseen sairaalaan alkaneet

Koronavirusepidemian tasaantumisen myötä HUSissa on tehty päätös valmiustason laskemisesta tasolle 2. Valmiustaso on edelleen korkea ja kyky koronaviruspotilaiden hoitoon on hyvä. Kirurginen sairaala toimii koronaviruspotilaiden pääasiallisena hoitopaikkana ainakin kesän yli.

Koronaviruspotilaiden lisäksi Kirurgisessa sairaalassa hoidetaan enenevässä määrin myös muita potilaita.HUS tiedotti huhtikuun alussa Kirurgisessa sairaalassa toimineiden yksiköiden muutoista ja koronaviruspotilaiden hoidon käynnistymisestä sairaalassa. Koronaviruspotilaiden hoitoon ei tarvita sairaalan kaikkia tiloja ja näin ollen väistötiloissa olleet yksiköt ovat vähitellen palaamassa Kirurgiseen sairaalaan. ”Koronaviruspotilaiden hoitoon on sairaalassa omat, erilliset yksiköt. Korva-, nenä- ja kurkkutautien potilaat sekä muut potilaat voivat turvallisesti tulla vastaanotoille ja hoitojaksoille Kirurgiseen sairaalaan”, sanoo HUSin Pää- ja kaulakeskuksen toimialajohtaja Erna Kentala. Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka palaa Silmä-korvasairaalasta takaisin Kirurgiseen sairaalaan 8.6.2020. Kuulokeskus on jo aikaisemmin palannut omiin tiloihinsa Kirurgiseen sairaalaan ja samoin kliinisen hammashoidon toiminta on käynnistymässä. Korvapäivystys säilyy toistaiseksi Silmäkorvasairaalassa. Laskimokirurgian poliklinikan toiminta siirtyy Kirurgiseen sairaalaan 1.6.2020 alkaen. Lisää muuttoja elo-syyskuussa Elokuun puolivälin jälkeen Kirurgiseen sairaalaan ovat palaamassa rintarauhaskirurgian, laskimokirurgian ja loput korva-, nenä- ja kurkkutautien yksiköt. Valmiustila kakkostasolle Koronavirusepidemian vuoksi HUS on toiminut täysvalmiudessa eli tason 3 valmiustilassa 19.3.2020 alkaen. Täysvalmiudessa toimittaessa lähes kaikki sairaanhoitopiirin resurssit mobilisoitiin ja toiminnot suunniteltiin siten, että niissä keskityttiin ennen kaikkea koronavirusepidemian hoitoon. HUSissa siirryttiin 29.5.2020 toimitusjohtajan päätöksellä valmiustasolle kaksi eli tehostettuun valmiuteen. Tilanne koronavirusepidemian osalta on toistaiseksi rauhoittunut, mutta edelleen on tarve varautua koronavirustartuntojen kasvuun ja varata siihen riittävät resurssit. Samanaikaisesti on varmistettava väestölle mahdollisimman laaja terveyspalvelujen tarjonta käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Muiden palveluiden maksimoimiseksi ja riittävän varautumisresurssin säilyttämiseksi HUSissa on valmisteltu syksyyn asti ulottuva resurssien käytön tiekartta.