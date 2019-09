Yksin lastensa kanssa asuvat vanhemmat eivät voi käydä työssä, jos hoivapalvelut ovat riittämättömät

Yhden vanhemman perheiden työttömyysaste on 15,4 %, mikä kaksinkertainen verrattuna muuhun väestöön (Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilasto). Nämä vanhemmat itse toivovat ennen kaikkea työelämään pääsyä. 2000-luvulla yksin lastensa kanssa asuvien vanhempien työttömyys on kasvanut vuosittain. Se on erikoista sen vuoksi, että vielä 1990-luvulla nämä perheet kävivät töissä usemmin kuin muu väestö ja perhetyypin työlliisysaste oli vuonna 1991 89 %! Tutkimuksissa on myös havaittu, että yksinhuoltajat ovat motivoituneempia osallistumaan työelämään kuin parisuhteessa elävät. (Hakovirta, Mia Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkina-valinnat, Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 2006)

Yhden vanhemmat perheet ovat kuitenkin erittäin riippuvaisimpia hoivapalveluista voidakseen käydä töissä. Nykyiset palvelut eivät enää riitä yksinhuoltajien työllistymiseen. Työllistymisen esteenä voi olla pelkästään koulun iltapäivätoiminnan kaikuva tila. Etenkin neurologisesti oirehtiva lapsi tarvitsee hiljaisen tilan koulupäivän jälkeen. Kaikuvalla käytävällä ilakoiva lapsijoukolle osoitettu tila ei ole sopiva. Voisi luulla, että koulusta löytyisi koulupäivän jälkeen jokin hiljainen tila, josta monet muutkin kuin nepsy-lapset hyötyvät. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolittaminen estää työssähaun ja esimerkiksi vakituisena lomittajana toimimisen. Suomessa on myös kuntia, joissa ei ole iltapäivätoimintaa pienille koululaisille lainkaan ja vielä tavallisempaa on aamupäivätoiminnan puuttuminen. Se aiheuttaa haasteita esimerkiksi terveydenhoitoalalla toimiville yksinhuoltajille. Pienille koululaisille tarvitaan oikeus käyttää vuoropäiväkotia. Perheet, joissa sairastellaan, eivät saa riittävästi kotiapalvelua, mikä voi estää vanhemman työssäkäynnin. Myös päiväkotien 11 kuukauden aukiolo pitäisi laajentaa 12 kuukauteen. Koulujen 10 viikon kesäloman ajaksi tarvitaan nykyistä enemmän leiritoimintaa.

