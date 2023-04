Yksinhuoltajaäidin taistelu huumekartellin vallassa

Ebba Tapper on yksityiselämässään kamppaileva entinen poliisi, joka työskentelee Angela Köhlerin lakiasiaintoimistossa. Naiset saavat korkean profiilin asiakkaan, kun Anita Spendeliä epäillään miljonäärimiehensä Martin Spendelin murhasta. Anita uskoo, että Spendelien rahtiyrityksen talousjohtaja, Bianca Aguilera, on vastuussa miehen katoamisesta.

Lähiössä asuva Bianca Aguilera on yksinhuoltajaäiti, joka taistelee toimeentulostaan ja jonka ex-miehellä on rikollistaustaa. Mutta sitten Bianca nousee salamavauhtia rahtifirman huipulle. Elämästä tulee vaarallista kujanjuoksua. Mihin kaikkeen hän on valmis pelastaakseen itsensä ja rakkaansa? Aguileran tie valtaan on epäilyttävä ja Ebban on selvitettävä totuus ennen kuin Martinin ruumis löytyy.

Ahmittava dekkari, jossa hyvä ja paha ei ole mustavalkoista

”Jotain niin uutta, pidin kovasti sekä kirjasta että lukijasta. Lisää odotellen.” -Ritvanina, Bookbeat

“Tällaiseen loppuratkaisuun en vain ole dekkarissa törmännyt, enkä tällaisiin päähenkilöihinkään. Angelasta ja Ebbasta on mahdotonta pitää, mutta kiehtovia he ovat. Jään odottamaan sarjan seuraavaa osaa inhosta täristen.” Kodin kuvalehti 24.8.2022

Äänikirjan lukee Satu Paavola.

Anna Karolina (s. 1974) on poliisi, josta tuli nopeasti yksi Ruotsin huomattavimmista rikoskirjailijoista. Hän kuvaa teoksissaan rikosten ja rangaistusten maailmaa niin vaikut­ tavasti ja tarkasti, että niistä on tullut erityisen suosittuja vankien keskuudessa. Toinen meistä kuolee tänään on ylistetyn rikoskirjailijan uuden dekkarisarjan avausosa, jota on myyty Ruotsissa jo yli 55 000 kappaletta.

