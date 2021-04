Yksinhuoltajien kuntavaalitentti: sanktioita kotipalvelun laiminlyönneistä kunnille

Jaa

Panelistit keskustelevat yhden vanhemman perheiden haasteista yhdistää työ ja perhe, korkeaksi kohonneesta työttömyydestä ja lapsiperheiden köyhyyden poistamiskeinoista. Lähes kaikille panelisteilla oli kokemusta yhden vanhemman perheiden elämästä.

Panelisteina:



Kokoomus: Tampere valtuutettu, kansanedustaja Sofia Vikman

SDP: Turku, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, vuoroasuvat lapset,

Keskusta: Espoo, valtuutettu Riikka Pakarinen, vuoroviikkovanhemmuus,

Perussuomalaiset: Kotka, 3. kauden kansanedustaja Juho Eerola, uusperheellinen

Vihreät: Kaarina, kansanedustaja, valtuutettu Sofia Virta asuu 2-vuotiaan kanssa,

Vasemmistoliitto: Helsinki, kuntavaaliehdokas Saana Simonen, totaaliyksinhuoltaja,

RKP: Kauniainen, toiminnanjohtaja Pia-Lisa Sundell,

Kristillisdemokraatit: Lempäälä, Piia Nurmela, sijaisvanhempi,

Feministinen puolue: Katju Aro, yh:n tytär ja elää itse 2-vuotiaankanssa,

Kysymys: Onnettomuuteen joutuneelle kaksivuotiaan yksinhuoltajalle ei myönnetty kotipalvelua. Pitäisikö kuntien laiminlyönnit sanktioida?



”Tuntuu oudolta, jos kunta on voinut evätä kotipalvelun silloin, kun vanhempi on ollut onnettomuudessa. Laki on yksiselitteinen tällaisissa tapauksissa. Joissakin muissa tilanteissa voikin olla epäselvää, onko vanhemman voimavarat huvenneet. Tunnettiinkohan laki ko. kunnassa? Entä jos joku olisi valittanut avi:iin tai eduskunnan oikeusasiamiehelle? Sieltä kehotettaisiin kuntaa järjestämään asia eikä kunta enää tekisi samaa virhettä.” Arvioi kolmannen kauden kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd) Turusta.

Myös Katju Aro (fem) totesi, että kunnan pitää noudattaa lakia: ” Palvelut pitää laittaa kuntoon eikä vedota talouteen. Sanktio olisi hyödyllinen työkalu, sillä tiedän itsekin sotelautakunnan jäsenenä, kuinka raskas polku vanhemmalle on valittaa yksittäisestä tapauksesta. Sanktio kannustaisi kuntia linjaamaan palveluja suuremman joukon näkökulmasta ja laittamaan ne kuntoon. ”

Pia Sundell (rkp) tiivisti: ”Seuraamus tulee olla, jos lakia ei noudateta. Lapsi ei voi odottaa sitä tilannetta, että kunnalla on parempi taloudellinen tilanne. Lapsen elämä on tässä ja nyt. ”

Kolmannen kauden kansanedustaja Eerola (ps) ei kannattanut sanktiota kunnille, joka jättää kotipalvelun järjestämisen toteuttamatta lapselle, jonka vanhempi on loukkaantunut onnettomuudessa: ”Kunnat yrittävät säästää, eikä talous parane sanktioita jakamalla”.

Työttömyyttä vastaan palveluja tehostamalla

Yhden vanhemman perheiden kaksikertaista työttömyysastetta panelistit lähtisivät nostamaan parantamalla hoivapalveluita, etenkin pienten koululaisten vuorohoitoa. Myös lakisääteisen pienten koululaisten aamupäivätoiminnan puute nousi esiin sekä iltapäivätoiminnan kiinteä, korkea hinta 160 euroa/kk/4 h/koulupäivä.

Eeva-Johanna Eloranta (sd) oli tehnyt aloitteen pienten koululaisten vuorohoidosta kuunneltuaan erään lapsen itkua vuorotyötä tehneen äidin ollessa työssä.

Sundell(rkp) puhui Ruotsin aamu- ja iltapäivähoidon olevan tarjolla kaikille peruskoulun 1-6 -luokkalaisille. Palvelua oli myös koululaisten lomien aikana. Miksi Suomi ei pystyisi tähän?

Myös kuusi muuta panelistia nosti näitä esiin: Virta (vihr), Vikman (kok), Sundell (rkp), Simonen (vas) , Pakarinen (kesk) ja Aro (fem).

Lapsilisän yksinhuoltajakorotus, 63,30 euroa/kk/lapsi, on käsittämättömän pieni

Vain alle puolet panelisteista tiesi kuinka paljon Suomessa yksinhuoltajuuden perusteella saa tukea.

”Lapsilisän yksinhuoltajakorotus on niin pieni, että luulin kuulleeni väärin, kun minulle se kerrottiin”, sanoi Virta (vihr):” Lisäksi vanhemmat eivät tiedä, että sen voi saada, vaikka olisi lapsensa yhteishuoltaja.”

”Pieni on eikä yksinhuoltajuudella kukaan rikastu”, totesi Sundell (rkp). Aro (fem) oikaisi esiin nousseen virheellisen käsityksen: Päivähoito ei ole yksinhuoltajalle ilmaista, vaan määräytyy tulojen mukaisesti.

Yhden vanhemman perheet ovat oikeutettuja samoihin tukiin kuin muukin väestö, mm. pienituloisuuden perusteella asumistukeen ja toimeentulotukeen, työttömyyden perusteella työttömyysturvaan jne. Elatustukea maksetaan, jos toinen vanhempi ei maksa vahvistettua elatusmaksua. Se peritään etävanhemmalta myös pois.

Kukaan panelisteista ei salli köyhyyttä. Mitä puolueesi tekisin köyhyyden poistamiseksi?

”Ainakaan koulutuksesta eikä varhaiskasvatuksesta ei pidä leikata,” totesi Simonen (vas) ja jatkoi: ”Juuri laadukkaalla koulutuksella pystytään vähentämään eriarvoisuutta.”

Eloranta (sd) nosti esiin myös oppivelvollisuuden laajentamisen, mikä lisää pienituloisten vanhempien lasten pitkiä opintoja. Aron (fem) mukaan Helsingissä kouluille, jotka sijaitsevat heikoimmilla alueilla, on annettu enemmän rahoitusta (ns. positiivinen diskriminointi). ”Tätä tulee jatkaa.”

Pakarinen (kesk) tuottaisi erilaisia ja -hintaisia asumismuotoja ja kannattaa harrastustakuuta, jota nostivat esiin myös Nurmela (kd) ja Eloranta (sd). ”Työllisyystilannetta pitää parantaa; parasta lääkettä köyhyyteen on työpaikka”, totesi Vikman (kok). Sundell (rkp) painottaa myös uuden lapsistrategian mahdollisuuksia. ”Se on hyvä, mutta se ei toteudu itsestään, vaan sitä pitää ryhtyä toteuttamaan. Pitää tehdä arvovalintoja. Jos me halutaan pelastaa lapsia ja nuoria, niin meillä on mahdollisuus tehdä se.”

Kuntavaalipaneeli on katsottavissa kuntavaaleihin asti:

https://www.youtube.co /watch?v=maYcvqZfW_w



Juho Eerolan vastaukset loppupään kysymyksiin löydät täältä:

https://youtu.be/OoE1JbU6iRc

Videon litterointi liitteenä