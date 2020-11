Yksinpurjehtija Ari Huusela ja Imoca STARK starttaavat sunnuntaina maailman vaativimpaan purjehduskilpailuun

Ensimmäisenä suomalaisena ja pohjoismaalaisena maailman vaativimpaan yksinpurjehtijoiden valtamerikilpailuun päässeen Ari Huuselan unelman toteutuminen on lähellä. Siviilissä lentokapteenina toimiva Huusela on määrätietoisesti ja sinnikkäästi kulkenut kohti unelmaansa yli kolmen vuoden ajan. Neljän vuoden välein purjehdittava Vendée Globe starttaa tulevana sunnuntaina 8. marraskuuta Ranskan Les Sables d’Olonnesta.

- Ensimmäinen tavoitteeni oli päästä tänne kisan lähtöviivalle, Huusela kertoo. Jo tähän saakka pääseminen on vaatinut valtavan määrän pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä ja myös hyviä yhteistyökumppaneita, jotka ovat mahdollistaneet ja varmistaneet sen, että valmistautuminen on voitu viedä läpi onnistuneesti ja aikataulussa.

Viimeisinä viikkoina ennen lähtöä Huusela tiimeineen on testannut ja kalibroinut venettä ja sen tekniikkaa sekä perehtynyt tuleviin olosuhteisiin.

- Olen purjehtinut yksin Atlantin yli neljä kertaa, mutta nyt edessä on aivan uuden tason ”meriseikkailu”. Jo pääsy kisaan mukaan ensimmäisenä suomalaisena ja pohjoismaalaisena oli huikeaa, ja sunnuntaina tavoitteeni on konkretisoitumassa. 1990-luvun lopulta lähtien olen unelmoinut tästä hetkestä ja nyt tuntuu melkein epätodelliselta.

Vendée Globe -kilpailu on järjestetty kahdeksan kertaa vuodesta 1989 alkaen. Kilpailun vaativuudesta kertoo se, että lähes 200:sta Vendée Globen starttiviivalle yltäneestä yksinpurjehtijasta vain alle sata on päässyt maaliin saakka. Kilpailuun lähtee sunnuntaina 33 kipparia, joista kuusi on naisia. Huippunopeus voi uusimmilla ja parhaimmilla veneillä nousta 30 solmuun tunnissa. Huusela on asettanut tavoitteekseen sadan päivän alituksen, joka sekin olisi kova suoritus kisan ensikertalaiselta.

Purjehdusolosuhteet ovat ennalta-arvaamattomat

- Vaativinta kisassa ovat Etelämeren ennalta-arvaamattomat ja erittäin vaativat purjehdusolosuhteet, toteaa Huusela. Tuulet ovat kovia ja aallokko korkealla. Väistämättä edessä on myös useita teknisiä takaiskuja, joihin on itse löydettävä nopeat ja kestävät ratkaisut. Pitkä yksinolo edellyttää myös hyvää henkistä tasapainoa. Tuskallista tulee vääjäämättä välillä olemaan, mutta mieli on mennyt tätä kohti jo vuosia ja uskon että miehen kantti riittää.

Starkin ja Ari Huuselan yhteistyö alkoi keväällä. Pääyhteistyökumppanuus tuo Starkin brändille näkyvyyttä, mutta ennen kaikkea kumppanuuden takana ovat yhteiset arvot - halu rakentaa reilusti vahvempaa huomista.

- Huuselan määrätietoisuus ja sisukkuus vakuuttivat meidät ja päätimme osaltamme lähteä mahdollistamaan tätä historiallista projektia. Ari tiimeineen on rakentanut itsensä ja veneensä vahvaksi kovalla tahdolla ja taidolla. Haluamme toivottaa Arille ja STARK Imocalle turvallista matkaa sekä vahvaa vetoa ja myötäisiä tuulia tähän huikeaan ponnistukseen, sanoo Jarmo Salmi, STARK Suomen kaupallinen johtaja.

Seuraa #vahvaamyötätuulta

Vendée Globe on maailman vaativin valtamerikilpailu, jonka 43 000 km reitti purjehditaan maailman ympäri itäsuunnassa pysähtymättä, yksin ja ilman ulkopuolista apua. Huuselan Imoca -luokan vene starttaa ikoniseen Vendée Globe -kilpailuun rakennusalan vahvalla STARK-brändillä ja STARK-nimisenä sunnuntaina. Imoca STARK irrottaa köydet laiturista sunnuntaina 8.11. kello 11:23 Suomen aikaa. Startti on kello 14:02.

Kisaa voi seurata reaaliaikaisesti netissä sekä puhelinsovelluksella. Somessa kannattaa ottaa seurantaan #vahvaamyötätuulta

Kilpailun starttitunnelmiin pääsee kymmeniltä kansainvälisiltä tv-kanavilta sekä Vendée Globe tv:stä, jota voi katsoa kisan sivustolta tai YouTuben kautta. Englanninkielinen lähetys alkaa klo 9 Suomen aikaa. Kilpailun kulkua voi seurata useasti päivässä päivittyvältä kartalta Vendée Globen sivuilta tai mobiilisovelluksesta.

Lisätietoja:



STARK Suomen kaupallinen johtaja Jarmo Salmi, puh. 0500 970 950